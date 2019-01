Odvrácená část přírodní družice Země je sice známá z fotografií, zblízka je však neprobádaná. Číňané jsou prvními, komu se tam podařilo přistát.

Čínská vesmírná agentura zveřejnila na internetu snímky, na nichž jsou vidět stopy vesmírného vozítka, které opustilo sondu. Nefritový králík 2 má šest kol, solární panely a jeho maximální rychlost je 200 metrů za hodinu. Dokáže překonat překážky o výšce až 20 centimetrů a vyšplhat na svah se sklonem 20 stupňů.

China's lunar rover, Yutu-2, or Jade Rabbit-2, left the first ever "footprint" from a human spacecraft on the far side of the moon late at night on Thursday, after it separated from the lander smoothly. https://t.co/jCCMXrq2Xi pic.twitter.com/WHxsHfiBRp