Grafické karty NVIDIA řady 20, tedy ani ne té nejnovější, se pohybují mezi 13.000 až 25.000 korunami. I přestože se jedná o modely staré i několik let, jejich ceny buď neklesly, nebo dokonce mírně vzrostly vzhledem k jejich cenám v době vydání. Chtěli jste si někdy pořídit luxusní Bugatti Chiron?

A co sériově vyráběnou Škodu Octavii? I přestože třeba nehledíte na peníze, tak si budete muset na oboje počkat přibližně stejnou dobu, tedy klidně i jeden rok.

A to vše proto, že se zpomalila výroba polovodičů potřebná pro výrobu čipů pohánějící veškerou spotřební elektroniku. Příčiny krize jsou souborem několika událostí, které se ve světě v minulých letech přihodily.

Pandemie Covidu-19

Ano, není překvapením, že právě pandemie měla zásadní dopad na snížení výroby čipů. Přestože se nejedná o jediný problém, není náhodou, že s příchodem covidu lze také sledovat zásadní snížení produkce polovodičů. Pandemie udeřila jako blesk z čistého nebe a nikdo nebyl schopný bezpečně predikovat její průběh.

Nejdříve byly nemocí zasaženy státy východní Asie, které jsou právě největšími výrobci polovodičů na světě. Největší výrobní společností polovodičů je taiwanská TSMC, která ovládá více jak polovinu celého trhu a vyrábí čipy pro společnosti jako NVIDIA, AMD, Apple, Qualcomm a další. Hned za ní je jihokorejský Samsung s přibližně 17% tržním podílem a čínská SMIC s 5% podílem.

Zavření výrobních linek a pozastavení výroby nebylo ovšem jediným problémem, továrny se za přísných podmínek poměrně brzy opět rozjely. Největší problém si zařídily jednotlivé společnosti samy a to špatnou predikcí budoucího vývoje.

Vědci vyřešili záhadu. Už vědí, jak přesně byly vyrobeny nejstarší kalhoty světa

S příchodem pandemie se totiž automaticky uvažovalo o zásadní recesi světového trhu a očekával se obrovský pád cen akcií na burzách. Aby tak došlo k alespoň částečnému dorovnání, společnosti samy snížily produkci polovodičových materiálů a následně pak také samotných čipů.

Nikdo si neuvědomil, že dojde k prakticky celosvětovému uzavření společností a přesunutí služeb na home office. Krom toho, že tedy k žádné zásadní recesi a krachu na burze nedošlo, zvýšila se naopak poptávka po počítačích, telefonech a další elektronice umožňující práci z domova.

Zároveň s tím lidé také hledali alternativy pro vyplnění volného času a našli ji v užívání digitálního prostoru a hraní počítačových her. Nabídka tak v žádném případě nebyla schopna naplňovat poptávku a dříve běžně dostupná elektronika vymizela z regálů jak mávnutím kouzelné hůlky.

Čínsko-americký obchodní spor

Počátky obchodní konkurence mezi Čínou a USA lze vysledovat už v 70. letech 20. století, každopádně pro pochopení krize s nedostatkem čipů nám postačí se podívat pouze do nedávné historie.

Donald Trump hned po svém příchodu do Bílého domu v roce 2017 začal rozvíjet protekcionistickou politiku Spojených států a pokoušel se omezit doposud silný vliv čínského obchodu na jejich území.

Podle Trumpa bylo vzájemné obchodní partnerství mezi oběma státy pro USA nevýdělečné, jelikož Čína spíše exportovala své zboží, než aby importovala to americké. Zároveň Čína údajně kradla a kopírovala americké technologie a know-how, čímž systematicky narušovala americký trh.

Trumpovou vizí bylo podpořit americký průmysl a získat tak nezávislost na světových obchodních partnerech. Na vytvořený obchodní „blacklist“ se dostaly velké čínské společnosti jako Huawei, ale také právě SMIC. Většina amerických společností sice nechává vyrábět čipy u TSMC, každopádně ty kvůli covidu nestíhaly naplňovat poptávku.

Narušení obchodních vazeb bylo nevýhodné pro oba státy a Čína zase na druhé straně neměla přístup k určitým americkým technologiím a její produkce elektroniky také zasáhla pořádná rána a tak i čínské firmy měly problémy s dostáním svých produktů na světový trh.

Rozvoj těžby kryptoměn

S příchodem covidu k mírné recesi na světovém trhu samozřejmě došlo a v kombinaci s nepopulárními a někdy i hektickými nástupy bezpečnostních opatření začala ve společnosti narůstat nedůvěra v doposud stabilní státní zřízení a centralizovaný trh. Obrovskou popularitu tak získaly kryptoměny fungující na bázi blockchainu, tedy decentralizované databázi a účetní knihy těchto digitálních měn.

Čím větší po nich začala být poptávka, tím jejich cena rostla, takže ve finále došlo k jejímu nárůstu třeba až o 2000 %. Těžba nejznámějších kryptoměn Bitcoin a Ethereum stojí na bázi takzvaného „proof of work“, metody, která odvíjí cenu měny na základě vynaložení výpočetního výkonu těžaře nebo těžařského spolku. Velice zjednodušeně řečeno, po vypočtení určitého algoritmu máte nárok na získání určitého bloku kryptoměny.

Mohl dostat Nobelovku. Fyzik Miloš Lokajíček ale putoval do kriminálu

Tento specifický algoritmus vypočítávají procesory a tedy čipsety v počítačích, v grafických kartách a tak dále. Čím výkonnější čip, tím rychleji lze těžit danou kryptoměnu. Když už se tedy na trhu objevily nové grafické karty, které jsou zrovna nejčastěji využívány pro těžbu Etherea, okamžitě byly vykoupeny a využity pro těžbu.

Mezi „netěžaře“ se tak ani nedostaly. Podobně to pak fungovalo i u procesorů CPU a FPGA a jejich cena i u starších modelů vzrostla do téměř neúnosných výšin. Pro těžaře kryptoměny to nebyl problém, jelikož

se vždy jednalo o výdělečnou investici, ovšem pro běžného uživatele PC a hráče her se staly doposud běžné počítačové komponenty takřka nedosažitelným cílem.

Nepříznivé podmínky a katastrofy

Jako kdyby toho nebylo málo, k pandemii se přidaly ještě neobvykle drsné přírodní podmínky a katastrofy, které zlikvidovaly několik výrobních fabrik po celém světě. Obrovská zimní bouře zastavila v roce 2021 provoz dvou továren Samsungu v texaském Austinu.

V Japonsku pak mezi lety 2020 a 2021 došlo k vyhoření dokonce dvou výrobních linek s tím, že jedna z nich dokonce zásobovala 30% celosvětového trhu mikrokontrolerů pro automobily.

Autor: Jan Bartošík