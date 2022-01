Kouzlo vynálezu, který nyní čeká na komerční využití, netkví v samotném materiálu filtru, ale opírá se o starý fyzikální jev. „Filtrační systém využívá princip pomalého proudění vzduchu přes filtrační tkaninu, díky kterému je možné zachytit s vysokou účinností aerosolové částice už od velikosti desítek nanometrů. Je tedy vhodný a účinný pro všechny známé viry, včetně koronaviru, bakterie a tuhé aerosolové částice. Při definovaném letu vir vlastně pluje a je tak větší pravděpodobnost, že narazí na filtr,“ vysvětluje u zařízení vedoucí CEMNATu Miroslav Vlček.

Na začátku celé anabáze stál nápad jeho kolegy Maxe Fraenkla, který oprášil svoje středoškolské znalosti a celý filtrační princip založil na takzvaném Brownovu pohybu, kdy se molekuly vlivem tepelného pohybu neustále srážejí a náhodný je pak i jejich směr pohybu. „Tento princip si nejdříve vyzkoušel na obyčejné flísové dece. Ta, i když má oproti nanomateriálům větší prostupnost, díky pomalému proudění dokázala zachytit právě i nanočástice. Sami jsme z toho byli překvapeni,“ popisuje Vlček.

Úspěch celého systému je tak založen na vhodné rychlosti filtrace. Ta je navíc cirkulační a tím se celý systém ještě zefektivňuje. „Žádný filtr není ideální. A když přes něj budete protlačovat vzduch velkou rychlostí, projdou i nanočástice. U našeho systému je však jedno, jak se vir jmenuje, jestli delta, či omikron. Zkrátka přes filtr neprojde a nalepí se na něj,“ dodává Vlček.

Čisto? Deset minut po nákaze

Rychlost, s jakou dokáže filtrační zařízení vyčistit například „zamořenou“ školní třídu, ukázaly testy, které vědci provedli ve spolupráci s kolegy z Ústavu chemických procesů AV ČR. Jeho účinnost podporuje i to, že přefiltruje objem učebny třikrát za hodinu. „Od chvíle, kdy z učebny odejde nakažený člověk, se při využití našeho zařízení množství koronavirových částic už za deset minut sníží zhruba na polovinu a po hodině bude v pouhých jednotkách procent,“ řekl Max Fraenkl.

Dle vědců je pak životnost takového filtračního zařízení velmi dlouhá. A navíc nehrozí ani kontaminace při výměně filtračních „rukávů“. „Představa, že zachycený vir se při manipulaci vysype na koberec, je velice mylná. Jakmile se přilepí, tak za chvíli odumře. K tomu, aby se vir odtrhl, by byla potřeba rychlost kolem 200 kilometrů v hodině. Ale to by nepřežila ani samotná látka, “ říká koordinátor projektu Bořivoj Prokeš.

Dle něj dokáže nový pardubický objev zachytit i částice o velikosti 15 nanometrů. Pro lepší představu: velikost viru covidu-19 se pohybuje od 50 do 200 nanometrů. Samotní vědci nyní doufají, že se jejich systému uchopí firma zaobírající se vzduchotechnikou a brzy se jejich objev prosadí i ve školních třídách, v čekárnách u lékaře nebo v kancelářích. Jde o levné řešení s dvoj- až trojnásobně nižšími pořizovacími náklady než běžně známé komerční filtrace. Protože se vzduch čistí u stropu, filtrační systém nezabírá místo, což je výhoda především v prostorách škol.