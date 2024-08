601. skupina speciálních sil Armády České republiky, známá svojí utajenou činností, se již několik let podílí na výcviku afrických speciálních jednotek v rámci cvičení Flintlock. Tato mezinárodní operace, organizovaná americkým Velitelstvím speciálních operací pro Afriku, se zaměřuje na boj proti teroristickým skupinám v regionu Sahelu a západní Afriky.

Česká 601. skupina speciálních sil patřila až do roku 2014 pod vojenskou zpravodajskou službu, od 1. ledna 2015 přešla pod přímé velení náčelníka generálního štábu jako strategická záloha nejvyššího velení. Příslušníci jednotky prošli v předchozích letech řadou nasazení, zpravidla jako první všude tam, kde později armáda působila v rámci mezinárodních misí.

Cvičení Flintlock

Ačkoli už prostějovští speciálové nespadají pod Vojenské zpravodajství, jejich činnost zpravidla není široce medializovaná. Že 601. skupina podporuje už řadu let jednu z největších výcvikových aktivit v Africe, organizovanou americkým Velitelstvím speciálních operací pro Afriku, která je zaměřena na mentoring tamních speciálních jednotek, tak začala média více zmiňovat až loni.

Cvičení Flintlock se konají pravidelně již od roku 2005 v různých zemích Sahelu (pásu zemí pod saharskou pouští) a západní Afriky a jejich hlavním účelem je výcvik speciálních sil spojeneckých afrických států v boji proti islámským extrémistům, představovaným například skupinami Boko Haram či Muslimské bratrstvo.

Speciální síly AČR tedy pomáhají posilovat kapacity speciálních sil afrických států v boji proti nejrůznějším teroristickým a extremistickým organizacím v regionu. Doposud byly aktivity teroristických skupin koncentrovány především v Mali (kde byly nasazeny i další jednotky AČR), Burkině Faso a Nigeru, nicméně násilí se přelévá také do významných pobřežních zemí, jako je Ghana.

Wagnerovci

Jak se mohly jednotky NATO přesvědčit již několikrát, o vliv na podobu armád afrických států se Západ doslova přetahuje s Ruskem, které na místě reprezentuje stále funkční Wagnerova skupina, zbytek z jednotek, které fungovaly do smrti jejich zakladatele Jevgenije Prigožina. Wagnerovci „očištění“ od vzpurného Prigožina se s podporou Kremlu začínají stále více etablovat v některých státech subsaharské Afriky. I to ovlivňuje nasazení českých speciálů.

close info Zdroj: Profimedia/AP Photo/Marwan Ali zoom_in Nepokoje v Súdánu, do nichž byli zapleteni vojáci Wagnerovy skupiny.

Letošní cvičení Flintlock se odehrávalo od 13. do 24. května na území Ghany a Pobřeží Slonoviny, přičemž v celkovém součtu se do něj zapojilo okolo 1300 cvičících z téměř tří desítek států NATO a Afriky. Hlavními lokalitami cvičících vojsk byly Akra, Daboya a Tamale v Ghaně plus Jacqueville v Pobřeží slonoviny.

Jednotlivé scénáře cvičení jsou vždy navrženy tak, aby mohly bezpečnostní síly partnerských afrických států procvičit obranu svého území a obyvatel. Nejdůležitějším aspektem celého cvičení je však spolupráce afrických národů v řešení společných problémů. Speciálové cvičí v malých týmech například ostrou střelbu, bojovou činnost s využitím vozidel, průzkumné úkoly, organizaci pohraničních hlídek, odhalení a zneškodnění výbušnin, ohledání místa výbuchu nebo sdílení zpravodajských informací či záchranu rukojmí.

| Video: Youtube

Armáda České republiky tentokrát vyčlenila pro dvoutýdenní cvičení v rámci schváleného mandátu celkem 45 vojáků a jedno dopravní letadlo. Z českého pohledu bylo hlavním účelem Flintlock 24 připravit příslušníky speciálních sil pro plnění úkolů v jejich odbornosti v mezinárodním prostředí a při poskytování poradní činnosti jiným jednotkám, včetně vedení operací podpory a vlivu. Čeští speciálové během cvičení spolupracovali primárně s kolegy z Ghany, Čadu a Maroka, přičemž jako hlavní mentoři předávali taktické a štábní zkušenosti. Kromě tradičního mentoringu byly nacvičovány i protiteroristické operace proti různým džihádistickým skupinám spřízněným s teroristickými organizaci al-Káida a Islámským státem.

Casa na scéně

Do letošního cvičení se poprvé zapojily i Vzdušné síly AČR, které zabezpečily nejen přepravu do místa cvičení tak jako v minulosti, ale nově podpořily i operace příslušníků českých speciálních sil v Ghaně a Čadu. Tento náročný úkol nakonec plnila transportní CASA C-295MW ev. č. 0482 od kbelské 242. transportní a speciální letky. Pro její posádku šlo o náročný dvoudenní přelet do místa nasazení, který se uskutečnil 9. a 10. května a zahrnoval mezipřistání ve španělské Seville, dále na Gran Canaria na Kanárských ostrovech, v senegalském Dakaru a ghanském Tamale s celkovým časem letu 18 hodin a 20 minut.

V Ghaně pak posádka české Casy zabezpečovala nejen přepravní lety z Tamale do hlavního města Akry, ale několikrát se vydala i do čadské N'Djameny. Návrat domů se uskutečnil 26. a 27. května po stejné trase, kdy po 16 hodinách a 20 minutách letu posádka v pořádku přistála na domovské základně ve Kbelích.