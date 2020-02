Umělá inteligence izraelské technologie dokáže bez připojení k externím výpočetním kapacitám číst tištěný text i z obrazovky či jiného povrchu, poznává také obličeje, barvy, bankovky nebo výrobky v obchodech. Zařízení je k rámu brýlí připevněno magneticky, ovládá se gesty rukou nebo poklepáním na tělo přístroje. Zařízení o velikosti lidského prstu má na jedné straně kameru, na druhé reproduktor, kterým uživateli zvukově předává vizuální vjemy.

„Na ČVUT v Praze plně podporujeme studenty se zdravotním omezením. Snažíme se, aby mohli studovat, a přitom se zapojili i do mimoškolních aktivit, jako je práce ve studentských klubech, nebo je velmi rádi zařazujeme mezi uchazeče o zahraniční výjezdy. Ve spolupráci s výrobci kompenzačních pomůcek pro ně zajišťujeme nejnovější technologické inovace se zaměřením na umělou inteligenci,“ uvedl Petráček. Společnost OrCam bude také spolupracovat s univerzitním centrem umělé inteligence.

Izraelský velvyslanec oficiálně přístroj předal hudebnici Skleničkové. „Mně to pomáhá při čtení textu a studiích. Najednou mohu dojít do knihovny, přečíst si jakýkoli text, studovat jako normální student, vybírat si knížky a podobně. Rozpoznává to bankovky, umí to určit barvy například u oblečení. Pro svou uměleckou dráhu potřebuji, abych nejen krásně hrála, ale občas i dobře vypadala u toho,“ řekla Skleničková.

Společnost OrCam chce v budoucnu posunout schopnosti přístroje dále. Uživatel by pak mohl hlasovým povelem přístroji zadat, aby vyhledal specifické informace z textu nebo displeje - například telefonní číslo, datum nebo věty obsahující určité slovo. Podle Irieho Meltzera, ředitele obchodního rozvoje pro střední a východní Evropu ve firmě OrCam, bude zařízení schopno také identifikovat vybrané předměty, například židli či dveře, a uživatele k nim nasměrovat.

Celosvětově je přístroj OrCam MyEye 2 k dispozici ve 25 jazycích a 48 zemích, v Česku od podzimu 2018. Společnost vyvíjí také asistenční technologie pro lidi s postižením sluchu. Meltzer její technologie už dříve předvedl například na festivalu Future Port Prague v Praze.