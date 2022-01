Historické a retro vozy mohou Brňané vídat na různých akcích, jako jsou Dopravní nostalgie, dny otevřených dveří a oslavy města Brna.

Nový přírůstek dopravního podniku v Brně: lidé si mohou retro bus i pronajmout

Na zvedácích komínské vozovny stojí aktuálně trolejbus Škoda 22Tr. Vozy tohoto typu byly prvními kloubovými trolejbusy v Brně, které se mohly pochlubit nízkopodlažností. „V závodě Škoda Ostrov jich vyrobili pouhých třináct kusů a Brno tak bylo s osmi kusy jejich největším provozovatelem," zmínila mluvčí brněnského dopravce Hana Tomaštíková.

Digitální displej

Po dokončení vozu 22Tr počítá brněnský dopravní podnik se zahájením opravy trolejbusu Škoda 14Tr, které byly vyráběny v letech 1981 až 1998. „Vyvážely se i do bývalého Sovětského svazu nebo NDR," připomněla Tomaštíková. V retro sbírce bude zástupce jedné z posledních sérií, které byly už z výroby vybaveny digitálními displeji pro zobrazování čísla linky a názvu konečné stanice.

Brněnský dopravce také zahájí rekonstrukci původně brněnského trolejbusu 9Tr, který podnik získal zpět z Ukrajiny. „V Brně jezdil od roku 1980 do 1996. Odtud byl následně odprodaný do ukrajinského Rovna, kde sloužil až do roku 2019. Náročná renovace přesáhne do příštího roku," nastínila Tomaštíková.

Na dokončení pak čeká historická kavárenská tramvaj 4MT. Získá kompletně nový vnitřek . Pracovníci dopravního podniku její opravu dokončí do poloviny letošního roku. „S pracemi se na voze 4058 začali před rokem a půl," zmínila mluvčí dopravního podniku Barbora Doležalová.

Betlémská tramvaj

Vnitřek vozu bude uzpůsobený potřebám pronájmů s audiovizuální technikou, odnímatelnými stolky, kávovarem nebo lednicí. Vnější vzhled a řízení vozu zůstane původní. „Vůz budeme využívat na našich akcích, Dopravní nostalgii, speciálních jízdách a dále jej budeme nabízet ke komerčním účelům," přiblížila Doležalová. Vůz byl v minulosti využívaný například jako Betlémská tramvaj.

Brněnský dopravní podnik loni také rozšířil svou sbírku retro vozidel o autobus Karosa ŠM11. Tyto vozy jezdily v Brně s cestujícími v šedesátých až osmdesátých letech minulého století. Aktuálně je jich tak patnáct.Ve sbírce nyní mají devět tramvají a vlečných vozů, jeden trolejbus a pět autobusů.

Pracovníci ústředních dílen rovněž pokračují s opravou kloubové tramvaje ČKD Tatra K2 pro pražský dopravní podnik. V současné době pokračuje oprava hrubé stavby karoserie tramvaje, hotovo by mělo být ve druhé polovině 2022.