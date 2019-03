Pozornost pracovníků pohraniční služby upoutalo prohlášení, že se v balíčku nachází „kamenná dekorace do domácnosti s rytinami“ původem z Turecka, jejíž hodnota byla podle odesilatele „300“ v nespecifikované měně.

Když zásilku otevřeli, objevili v ní přibližně třicet centimetrů vysoký kámen černé barvy s vyrytými nápisy. Jeden z pohraničníků díky internetovému pátrání zjistil, že se podobný předmět nachází v expozici Britského muzea v Londýně, jehož pracovníky vzápětí kontaktoval.

Muzejní kousek

Brzy se potvrdilo, že jde o takzvaný kudurru, tedy druh babylonského hraničního kamene, který sloužil jako záznam o darování půdy panovníkem jeho vazalům. Artefakt pochází z období druhého tisíciletí před naším letopočtem a jeho hodnota podle odborníků dosahuje stovek tisíc britských liber (milionů až desítek milionů korun).

„Je to kousek v muzejní kvalitě. I když je rozlomený, měl by být vystaven,“ řekl pro deník Guardian hlavní kurátor muzea John Simpson. „Vydávat ho za dekoraci bylo značně zkreslené. Možná na nějaké velmi odolné římse, je to totiž velice těžký předmět.“

Kudurru pochází z dob, kdy Babylonské říši vládl Nebukadnesar I. Nepříliš známý panovník se do historie zapsal především vítězstvím ve válce s královstvím Elam v oblasti dnešního Íránu, během které získal zpět ukradené sochy babylonského boha Marduka.

Rytiny na nalezeném artefaktu podle expertů odkazují na vojenskou kampaň, mohlo se tak jednat právě o boje s elamskými nájezdníky. „Je to v podstatě historický dokument. Důležitý dokument pro málo známé období mezopotámské historie, který dokládá ne vždy zrovna přátelské vztahy mezi sousedními zeměmi,“ vysvětluje Simpson.

Archeologická policie

Kámen obsahuje dva sloupce textu v babylonském jazyce. Protože se však jedná pouze o úlomek, který je navíc na některých místech opotřebený, je interpretace textu obtížná. Původně mohl být součástí chrámu, podle deníku Guardian totiž obsahuje kletbu, která měla monument chránit.

„Co je důležité, o tomto kudurru nemáme z minulosti žádné záznamy. Musí proto pocházet z nezákonných vykopávek na nalezišti v jižním Iráku. V textu jsou totiž zmíněni bůh Enlil a bohyně Gula, stejně jako několik odkazů na město Nippur, které v této oblasti leží. Je proto pravděpodobné, že artefakt z Nippuru nebo jeho okolí pochází,“ uvedl Simpson.

Artefakt mohl být podle Simpsona vykopán někdy mezi lety 1994 a 2004, kdy se celá řada archeologických nalezišť v Iráku stala obětí lupičů. Kde se nachází jeho zbylá část zatím není jasné. „Doufejme, že je stále někde v zemi a bude v budoucnu objevena archeology,“ věří.

„Situace v zemi je teď pozitivní. Zřídili speciální ozbrojenou jednotku ‚archeologické policie‘, která hlídá veškerá naleziště, kde v současnosti probíhají archeologické průzkumy, a odpovídá za jejich ochranu. Hlídají také místa která dosud nebyla prozkoumána,“ uzavřel Simpson.

Návrat domů

Jelikož odesilatel zásilky podle deníku Guardian nedokázal prokázat, že má na její obsah právní nárok, byl předmět označen za majetek Velké Británie. Britské muzeum ho 19. března oficiálně odevzdá irácké ambasádě v Londýně, která ho následně přepraví do muzea v Bagdádu.