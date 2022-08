Nově objevený dinosauří druh Jakapil kaniukura vypadá jako primitivní příbuzný opancéřovaných dinosaurů typu ankylosaura nebo stegosaura, ale pochází z druhohorní křídy, tedy z éry posledních dinosaurů, a žil před 97 miliony až 94 miliony let. Podle nové paleontologické studie, o níž informuje Live Science , to znamená, že na jižní polokouli žila celá linie opancéřovaných dinosaurů, a až dosud zůstávala vědcům zcela skryta.

Drobný štítonoš

Jakapil kaniukura vážil zhruba tolik co domácí kočka a od krku k ocasu jej pokrývala řada ochranných ostnů. Pravděpodobně dorůstal délky asi 1,5 metru a byl to býložravec, se zuby ve tvaru listů podobnými jako u stegosaura. Úlomky kostry nedospělého jedince tohoto druhu odkryli paleontologové z argentinské přírodovědné nadace Félix de Azara v provincii Río Negro v severní Patagonii.

Dinosaurus pravděpodobně chodil vzpřímeně a měl krátkou zobákovitou čelist schopnou silného kousnutí. „Pravděpodobně by byl schopen požírat tvrdou dřevnatou vegetaci,“ uvedli vědci ve čtvrtek 11. srpna 2022 v textu zveřejněném odborným titulem Scientific Reports.

Jak mohl vypadat, lze shlédnout díky počítačové simulaci Gabriela Díaze Yanténa, chilského paleoumělce a studenta paleontologie na Národní univerzitě Río Negro.

Nový dinosaurus podle nich patří do skupiny ptakopánvých dinosaurů Thyreophora („nosičů štítů“) spolu se stegosaurem, ankylosaurem a dalšími opancéřovanými dinosaury.

Většinu dinosaurů z této skupiny známe ze severní polokoule, přičemž fosilie jejích nejstarších členů se nacházejí většinou v severoamerických a evropských horninách z období jury, tedy z doby před asi 201 miliony let až před 163 miliony let.

V Jižní Americe přežili překvapivě déle

Objev dinosaura druhu Jakapil kaniukura „ukazuje, že raní příslušníci skupiny Thyreofora měli daleko širší geografické rozšíření, než se přepdokládalo dříve,“ napsali v nové studii paleontologové Facundo J. Riguetti a Sebastián Apesteguía z Přírodovědné nadace Félix de Azara a paleontolog Vasco Xabier Pereda-Suberbiola z Paíské univerzity.

Skutečnost, že tato pradávná linie dinosaurů Thyreophora přežila v Jižní Americe až do období pozdní křídy, je podle nich překvapující. Zdá se totiž, že na severní polokouli tyto starší druhy vyhynuly ve střední juře. Na jižním superkontinentu Gondwana se jim však zřejmě podařilo přežít až hluboko do křídy, přičemž pozdější příslušníci skupiny Thyreofora zůstali na Zemi ještě déle. Ankylosaurus například vyhynul spolu se zbytkem suchozemských dinosaurů před 66 miliony let.

Jméno „Jakapil“ pochází ze slova znamenajícího „štítonoš“ v puelcheánském nebo severním tehuelcheánském domorodém jazyce používaném na území Argentiny. „Kanikura“ má základ ve slovech znamenajících „hřeben“ a „kámen“ v domorodém jazyce Mapudungun.