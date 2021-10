V letech 2013 až 2017 vědci objevili více než 50 kostí. Většina z nich pocházela z vykopávek na pláži poblíž obce Brighstone. Zde se nachází na fosilie velmi bohatý geologický útvar zvaný Wessex, který je datován do období starší křídy.

Velký nález dinosaura z rodu spinosaurů vědci učinili už v roce 1983. Tenkrát objevili kostru, která jim pomohla popsat tuto konkrétní skupinu. Podle vedoucího studie paleontologa Chrise Barkera z University of Southampton se nové nálezy liší nejen od toho z roku 1983, ale také jeden od druhého. „To naznačuje, že ve Velké Británii existovala velká rozmanitost spinosaurů. Rozhodně byla větší, než se dříve předpokládalo,“ popsal Barker.

Možná by se někdo mohl divit, že v místě objevu, tedy ve velmi malém ekosystému, byli dva tolik podobní a přesto různí masožravci. „Ve skutečnosti je to velmi běžné jak pro dinosaury, tak pro mnoho živých ekosystémů,“ uvedl David Hone z Queen Mary University of London, který je spoluautorem studie.

Zdroj: Youtube

Spinosauři jsou známí velkými lebkami podobnými krokodýlím. Vědci věří, že jejich fyziologie jim dovolila najít kořist ve vodě i na souši. Souš ale postupně opouštěli. Stávali se totiž mnohem více vodními než suchozemskými živočichy a začali se specializovat na podvodní pronásledování, uvádí studie.

Ze dvou nově popsaných druhů byl první pojmenován Ceratosuchops inferodios, což znamená „volavka pekelná s krokodýlí tváří“. Pojmenování má odkazovat na pravděpodobný lovecký styl tohoto dravce. Ten měl být v mnoha ohledech podobný právě volavce. Ta také konzumuje velké množství vodních živočichů, ale nepohrdne ani hlodavcem.

Druhý exemplář dostal jméno Riparovenator Milnerae na počest zesnulé britské palanteoložky Angely Milnerové, které se dlouhodobě zabývala výzkumem spinosaurů.

Kosterní pozůstatky obou exemplářů nebyly úplné. Vědci však odhadují, že oba dva měřili přibližně devět metrů na délku. Zkameněliny budou k vidění v muzeu Dinosaur Isle Museum ve městě Sandow.