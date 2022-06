Nákladní bránou nedaleko polygonu projíždím okolo půl desáté dopoledne. Od zaparkovaného auta to mám na polygon asi kilometr, se mnou kráčí další lidé, společně míjíme desítky zaparkovaných aut.

Zhruba za čtvrt hodinky jsem na místě, právě mě míjí jedna z Tater 603. Později zjišťuji, že je možné se v ní projet, podobně jako třeba ve ferrari, lamborghini a dalších autech. Odvážnější si mohou vyzkoušet řízení autobusu nebo vyhlídkový let helikoptérou.

Jízda v některém z „tatrováckých“ výrobků po testovací trati je samozřejmostí. Tam je také asi největší řada. Auta se střídají, malí i velcí z nich nadšeně vystupují, další nastupují.

Vstup na akci i parkování v areálu je zdarma, cyklistům mají k dispozici hlídaný prostor pro uložení kol. Pro pěší je otevřen vstup u nového Muzea nákladních automobilů Tatra, nebo budou moci využít bezplatnou autobusovou dopravu z centra města.

Jízdu za sebou právě mají dva muži se dvěma mladšími chlapci. Jeden se představuje jako Marcel. Když se ho ptám na pocity, říká, že to bylo super. „Já jsem ale zvyklý, jsem voják z povolání,“ poznamenává.

Na můj dotaz, odkud přijeli, odpovídá, že až z Jindřichova Hradce. „Byl jsem tady už kdysi, to ještě nebyl na světe malý. Teď jsme přijeli, protože se ještě chceme podívat do toho nového muzea,“ dodává.

Prezentace škol

Procházím postupně kolem různých atrakcí, vystavených škodovek, pracovních vozidel, na jednom místě jsou projížďky čtyřkolek, jinde je možné zajezdit si s autem na dálkové ovládání, na dalším místě se představují kopřivničtí florbalisté.

Je tu prezentace škol, velký stánek má Technická univerzita VŠB Ostrava, pozadu nezůstává ani místní VOS, SOŠ a SOU. Ve stánku kopřivnické školy právě zaměstnankyně školy něco tiskne na 3D tiskárně. Zvědavě přihlížím, žena mi vysvětluje, že to je kancelářská sponka s logem školy. Nakonec mi dává dvě - modrou a šedou.

Procházím ještě zbytek stánků, mezitím na pódiu začalo vystoupení místní kapely Echo. Pořizuji ještě pár fotek a mířím zpět k autu, po cestě míjím proud lidí, kteří se přicházejí pobavit. Ti, kdo to v sobotu nestihli, mají šanci i v neděli. Program opět začíná v 9 hodin, od 9.30 do 15 hodin je mimořádně přístupná montážní linka Tatra Trucks. Kromě kapely Echo zahrají D. J. Stoupa a The RockSet – World Roxette Tribute Band. Program končí okolo 17 hodin, třicet minut poté se areál zavírá.