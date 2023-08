První zemí z bývalých členů Varšavské smlouvy, která si ve Spojených státech amerických objednala supermoderní letouny 5. generace F-35, bylo Polsko. Ačkoli se po něm o letouny začaly zajímat Česká republika a Rumunsko, Poláci jsou jediní, kteří se zatím přiblížili k dodávkám. Ovšem zdá se, že si tamní letectvo na svůj nový páteřní stroj bude muset ještě počkat.

Lockheed Martin F-35 Lightning II. | Foto: Shutterstock/Michael Fitzsimmons

Během nedávné návštěvy Spojených států se polský premiér Mateusz Morawiecki snažil urychlit dodávky letounů páté generace do Polska, jeho letectvo se však bude muset spokojit spíše s opačným scénářem. Pokud jde o dodávku šesti stíhaček plánovanou na rok 2026, původně se plánovalo, že začne v březnu a bude dokončena v červnu. Současný harmonogram počítá s tím, že dodávky proběhnou v listopadu a prosinci 2026.

Zdroj: DeníkTermíny se samozřejmě ještě mohou změnit, definitivní budou, jakmile Pentagon zadá objednávku na výrobní série, z nichž budou tyto stíhačky pocházet, konkrétně jde 18. a 19. výrobní sérii a to proto, že letouny pro Polsko jsou do výroby zadávány podle postupu Foreign Military Sales (FMS) v rámci širšího plánu výroby F-35 pro americké ozbrojené síly a zahraniční uživatele.

Zatím poslední tranše, které Pentagon objednal, jsou šarže 15, 16 a 17 (poslední z nich je zatím pouze ve formě předběžné smlouvy). Příslušná dohoda byla uzavřena na konci prosince 2022 a zahrnuje první letouny ze smluv FMS pro Polsko, Belgii a Finsko. Je to také první smlouva pokrývající vybavení nezbytné k realizaci schopností pro verzi Block 4, kterou Polsko kupuje (takzvaný Technology Refresh 3).

První letadla zatím zůstanou v USA

Stavba prvního letounu již byla zahájena. Jak oznámil premiér Mateusz Morawiecki během nedávné návštěvy USA, očekává se, že dodávky začnou v roce 2024, přičemž několik letounů zpočátku zůstane v USA a bude sloužit k výcviku polských pilotů.

Požadavek polské vlády na urychlení výroby F-35 bude zřejmě z americké strany jen těžko realizovatelný. Stavba stíhaček F-35 probíhá v jednom podniku pro všechny uživatelské státy, takže letouny pro Polsko budou postaveny v rámci harmonogramů, které s výrobcem, společností Lockheed Martin, dohodl Pentagon. Polsko navíc zakoupilo stíhačky verze Block 4, takže jejich konfigurace se bude lišit od konfigurace letounů tohoto typu, které v současnosti používají USA nebo například Nizozemsko. A jak již výrobce oznámil, problémy s implementací modernizace Block 4 celý proces výroby zatím spíše zpomalují, možná až o rok.

Polská smlouva z ledna 2020 obsahuje ustanovení o následné modernizaci všech letounů na verzi, která bude dodána v roce 2030, a také o provozní podpoře do té doby. Země nakoupila 32 stíhacích letounů F-35A - spolu s výcvikem a logistickými balíčky - za 4,6 miliardy dolarů a letouny mají být dodány do roku 2030.

Zdroj: Youtube

F-35 je stíhací letoun páté generace postavený podle principů technologie stealth. Je vybaven vnitřními prostory pro nesení zbraní a také senzory a komunikačními prostředky pro působení v síťově orientovaném prostředí. Je k dispozici ve třech verzích, F-35A pro americké a spojenecká letectva, F-35B pro námořní pěchotu (zkrácený vzlet a svislé přistání) a F-35C pro námořnictvo. Z evropských zemí si v poslední době objednaly F-35A kromě Polska také Belgie, Německo, Švýcarsko a Finsko, nákup plánují také Rumunsko a Česká republika.

Dánové urychlí vyřazování F-16

Nedaleké Dánsko naopak obdrží své víceúčelové stíhačky F-35 dříve, než se očekávalo, a rozloučí se tak se svými stíhačkami F-16 o dva roky dříve. To může být dobré znamení pro Ukrajinu, protože Dánsko je jednou ze zemí, které hodlají své starší letouny Ukrajině předat. Dánsko dříve plánovalo ponechat své F-16 ve vzduchu až do roku 2027, ale ministr obrany Troels Poulsen uvedl, že díky F-35, které „se mohou dostat do vzduchu rychleji, než se očekávalo,“ se mohou nyní rozloučit dříve.

Poulsen uvedl, že Dánsko podniklo krok k zahájení výcviku a dalšího vzdělávání ukrajinských pilotů. „Zvážíme také, zda bychom měli Ukrajině darovat konkrétní dánské stíhačky F-16 a kolik by jich mělo být,“ dodal. Podle dánských odhadů ukrajinští piloti budou muset absolvovat šest až osm měsíců výcviku, než se případný dar dánských F-16 stane skutečností.

Zdroj: Youtube

Je známo, že Dánsko objednalo 27 stíhaček F-35A, které mají nahradit více než 40 let staré letouny F-16, z nichž dnes používá tři desítky. Původně bylo v plánu přejít na F-35 do roku 2027, letectvo a vláda však výcvik urychlí a formální přechod na se tak uskuteční od konce roku 2023 do konce roku 2025. Dánové tedy paradoxně řeší úplně opačné problémy než Poláci.

