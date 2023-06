Za 210 tisíc eur (zhruba pět milionů korun) prodal v neděli v dražbě francouzský truhlář dřevěný Citroën 2CV. Plně funkční kopie legendární Kachny v životní velikosti tím překonala i nejvyšší zatím dosaženou cenu za jakýkoliv skutečný kus tohoto mezi sběrateli a milovníky veteránů oblíbeného modelu.

Dřevěná replika slavného Citroënu 2CV šla v neděli 4. června do dražby při tradiční aukční zahradní akci na zámku d’Artigny. | Foto: se svolením Rouillac Auctioneers/Frederic Wells

Praktické vozítko svérázného tvaru začala francouzská automobilka vyrábět v roce 1948. Následně získalo takovou oblibu, že poslední kusy sjely z výrobních linek až v roce 1990. Konstruktéři prý dostali za úkol navrhnout auto, které přepraví dva vesničany se slamáky a v dřevácích se soudkem vína a padesátikilovým pytlem brambor přes zoraná pole na trh do městečka rychlostí šedesát kilometrů v hodině, aniž by cestou rozbilo jediné vejce v ošatce. Precizní pokyny jsou nejspíš jen součástí legendy značky, ale pomáhají vysvětlit tvar a rozměry auta a jeho odpružení.

Auto ze svobodomyslné doby. Citroën Méhari slaví 55 let

Ikonické postavení modelu zase vysvětluje motivaci nyní čtyřiasedmdesátiletého truhláře Michela Robillarda k projektu, do kterého se pustil v roce 2011, a dal mu pět tisíc hodin práce. Prvních šest měsíců přitom strávil nad výkresy.

Za předlohu svého dřevěného auta zvolil model Kachny z roku 1955, píše webový magazín The Connexion. „Robillard své jedinečné auto stavěl ze dřeva ovocných stromů. Hlavní část je z jabloní a hrušní, přední a zadní kapota z ořechu a základ dveří a zavazadlového prostoru z třešně. Auto dokonce jezdí, jednou z mála nedřevěných části je totiž motor vypůjčený z příbuzného typu stejné značky. Na silnici dokáže jet i osmdesátkou. Jako sběratelský kousek ovšem nemá nutnou registraci a na veřejné silnice nesmí. Svézt se s ním tedy majitel může jen na soukromé cestě,“ poznamenala televize CBS.

Zdroj: Youtube

Robillard se svým unikátem rád jezdil do muzeí na výstavy a srazy veteránů. The Connexion doplňuje, že pro prodej se tvůrce rozhodl, když mu před několika měsíci zemřela manželka. „Ještě horší bude den aukce. Přece jen to je kus mého života,“ řekl.

Unikátní dílo

Pro aukční dům bylo podle jeho majitele Aymerice Rouillaca složité stanovit odhadní cenu. „Je to unikát, který má potenciál překonat rekord. Je to něco víc než auto, hotové umělecké dílo. A autor je neobyčejný muž, který se vyznačuje velkou skromností, skromností velikánů. S Leonardem da Vinci tenhle člověk nemá společnou jen tvář,“ hýřil superlativy Rouillac.

Leoš Mareš se plácl přes kapsu. Vydražil letadélko podepsané prezidentem Pavlem

Cenu zjevně stanovil vhodně. Jen co v neděli zahájil dražbu na zahradní párty na zámku d'Artigny, příhozy daleko překonaly vyvolávací cenu i hranici 172 800 eur, což byla nejvyšší cena dosud zaplacená za Citroën 2CV. Vítězný příklep nakonec dostal Jean-Paul Favand, zakladatel Musée des Arts Forains (Muzeum jarmarečních umění) v Paříži. Zaplatí 210 tisíc euro. „Po téhle sázce těžko hledám slova,“ zmohl se po dražbě na krátké vyjádření pro AFP. Dřevěná Kachna bude brzy k vidění v expozici muzea.

Marc Robillard už si mezitím našel další práci. V roce 2025 uplyne sedmdesát let od uvedení DS21, jiného slavného modelu Citroënu. A neúnavný truhlář chce výročí oslavit dřevěnou replikou provedení Cabriolet Coupé.