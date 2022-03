Jaká hra má největší výdělky a jaký má přibližně plat profesionální hráč her?

Pro mnohé lidi je stále nepředstavitelné, že by hraní her mohlo být bráno jako sportovní aktivita. Prvním státem, který esporty takto uznal, bylo už v roce 2001 Rusko a v roce 2003 ho následovala Čína. Kontroverzní diskuse na toto téma se každopádně vedou až do dnešní doby.

Rusko sice bylo první, každopádně své rozhodnutí několikrát přehodnotilo a nakonec natrvalo svolilo až v roce 2017. V ten samý rok se začalo také veřejně diskutovat, zda-li nezavést některé esporty na olympijských hrách, což se ne vždy setkalo s kladným přijetím. Dokonce ani jinak politicky progresivní Švédsko ještě minulý rok neuznalo mezi sporty hraní počítačových her a raději u sebe během probíhající pandemie nechalo zrušil plánovaný turnaj The International.

Na druhou stranu esporty evidentně vykazují prvky takzvaného „mentálního sportu“, kterým jsou například také šachy a které jsou oficiálně za sport považovány. Jedná se tedy o činnost, za kterou jako za každým jiným sportem stojí dlouhodobá píle, trénink, odhodlání a vyžaduje náročné strategické, psychologické a mechanické dovednosti.

„Když jsem začínal hrát, tak jsem přišel ze školy a hrál jsem třeba dvanáct hodin. O víkendu to bylo ještě déle, třeba i dvacet hodin,“ řekl pro BBC Johan „N0tail“ Sundstein, dánský profesionální hráč Doty 2, zakladatel týmu OG a profesionální hráč s celkovým výdělkem přes 7 milionu dolarů (160 milionů korun), tedy momentálně s největším na světě.

Největší výdělky má Dota 2. Na Counter Strike se dotahuje Fortnite

Sběr statistik k esportům je poměrně složitý a v praxi se tak spíše jedná o odhady spojené s veřejnými příjmy společností, týmů a jednotlivců. Je trochu paradoxní, že největší výdělky má hra, která mezi hráči není zároveň nejpopulárnější.

Dotu 2 si měsíčně zapne nanejvýš 13 milionů lidí, což v poměru s jinými hrami není zas tolik a ani její základna profesionálních hráčů není mezi ostatními esporty největší. Zároveň se ale veškeré příjmy spojené s tímto esportem blíží 250 milionům dolarům (téměř 6 miliard korun). Takzvaný prize pool nejprestižnějšího turnaje The International dělal minulý rok 40 milionů dolarů (930 milionů korun), což je o „pouhých“ 8 milionů dolarů méně než u tenisového Wimbledonu.

Nejvíce profesionálů se živí hraním Counter Strike: Global Offensive. Skoro 15.000 hráčů celkově vygenerovalo v rámci esportové komunity 130 miliard dolarů (3 miliardy korun) a odehrálo 6 tisíc turnajů. Hned za CS:GO je možná trochu překvapivě poměrně mladý Fortnite s tržbou okolo 111 milionů dolarů (2.5 miliardy korun).

Ten byl vydaný teprve v roce 2017 a za poměrně krátkou dobu byl schopný nasbírat až 350 milionů uživatelů a vytvořit profesionální scénu o 5000 členech. Hned v roce 2019 uspořádal v USA turnaj The Fortnite World Cup, který na krátkou dobu držel rekordní prize pool o 30 milionech dolarů (700 milionů korun). Čtvrtý je pak dlouhodobě oblíbený League of Legends s 90 miliony dolarů (2 miliardy korun) a buď mobilní Arena of Valors nebo Playerunknown‘s Battleground.

Profesionální hráč si ve světě vydělá přes milion korun ročně

Platy jednotlivých profesionálních esport hráčů se od sebe samozřejmě liší a i zde můžeme sumy spíše odhadovat, než přesně určit. Každý hráč, pokud je členem týmu, má běžnou výplatní pásku jako jakýkoliv jiný sportovec. Zároveň ovšem dostává peníze z prize poolu turnajů, kterých se účastní, peníze od sponzorů a ještě si může přivydělat na streamovacích platformách skrz příspěvky sledovatelů.

Jejich průměrná mzda se pohybuje někde okolo 5.000 až 7.000 dolary (110.000 až 150.000 korun) měsíčně. Víme ale, že například v Číně, která má celkově v profesionální esport scéně největší zastoupení na světě, to může dosahovat sumy až 15.000 dolarů (350.000 korun) za měsíc. Pokud vezme peníze z jednotlivých turnajů, záleží pak na jeho velikosti a také na daném esportu.

Zatímco u CS:GO to jsou většinou desetitisíce, maximálně nízké statisíce dolarů, u Doty 2 to mohou být i miliony. Samozřejmě je pak také potřeba přihlédnout k tomu, že jiné esporty mají více turnajů než jiné a celkově se tak rozdíly mezi hráči dorovnávají. Streamováním na Twitchi, YouTubu nebo Facebooku si pak už slušné peníze může vydělat i amatér a záleží pak tedy na tom, jaké kdo dostává dary, každopádně měsíčně se může jednat o 1.000 až 3.000 dolarů (23.000 – 70.000 korun).

Celkově se roční průměrný plat dle dosavadních statistik může vyšplhat až na 75.000 dolarů (1.7 milionu korun), ale u těch nejlepších to bude jistě mnohem více.

V Čechách bohužel esportová komunita není tak velká a platy profesionálních, respektive spíše poloprofesionálních hráčů se pohybují většinou v nízkých desítkách tisíc měsíčně. Na zahraniční profesionální scéně ovšem figuruje také mnoho Čechů, namátkou třeba Jonáš „SabeRlight-„ Volek, Miroslav „BooM“ Bičan nebo Marek “Humanoid“ Brázda.

Autor: Jan Bartošík