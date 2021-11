Pavilon Mobility je jedním z těch tematicky zaměřených, další obdobné jsou například pavilony Opportunity (česky Příležitost) či Sustainability (Udržitelnost). Společně fungují jako vizuální orientační body poslední světové výstavy Expo, která se letos odehrává v Dubaji. Mezinárodní výstavy a individuální pavilony z 192 zemí světa tak budou k vidění v průběhu půl roku, tedy až do března 2022.

Pavilon Alif navrhla britská architektonická společnost Foster+Partners. Má žebrovaný a zaoblený tvar, který má evokovat pohyb. Uvnitř jsou tři hlavní galerie, které jsou propojeny centrálním jádrem, ve kterém se nachází největší osobní výtah na světě – má kapacitu až 160 osob, která je z důvodu covidových rozestupů snížena na 38.

Podle serveru CNN Travel je jednou z nejzajímavějších atrakcí právě galerie, která byla věnována interaktivní kinematografické poctě lidské mobilitě. Naprojektovala a postavila ji novozélandská skupina Weta Workshop, která se zabývá speciálními efekty. Ta si vysloužila pět Oscarů a pracovala na snímcích jako Blade Runner 2049, Avatar, Pán prstenů a Hobit.

„Snažili jsme se vytvořit imersní narativ v monumentálním měřítku,“ uvedl Richard Taylor, spoluzakladatel Weta Workshop. „Příběh mobility je velmi unikátní, protože lidé ihned pomyslí na vozidla, technologii, koně a tak podobně. Mobilita je však neuvěřitelně diverzní téma, které prochází přes technologii, mluvený hlas i schopnost komunikovat,“ vysvětlil Taylor. Hvězdy, podle kterých jsme se dříve orientovali jsou ty samé, jako ty, ke kterým teď míříme. Prochází to tedy skrz celé lidství.“

Tři obrovské sochy

Hlavní atrakcí výstavy jsou obrovské sochy třech zásadních arabských postav historie objevování: Al Bakri, Ibn Battuta a Ibn Majid. Pokud by sedící sochy stály, dosahovaly by výšky až patnácti metrů - ve stoje by se však do budovy nevešly. „Všichni tři hráli významnou roli v rozvoji technologií a znalosti regionu,“ upřesnil Taylor. „To pak sdíleli s lidmi.“

Postavy autoři vytvořili v tak velkém měřítku z důvodu navození pocitu úžasu, dodal Taylor s tím, že návštěvníci kroužící kolem nich budou mít až filmový zážitek.

Zdroj: Youtube

Oblečení každé ze soch je vytvořeno z téměř míli dlouhé látky. Postavy byly oblečeny pomocí vysokozdvižných vozíků a jeřábů. Tvůrci museli do tváří soch vyvrtat více než 20 tisíc děr, tam následně umístili vousy.

Kontext soch doplňuje reliéf, tedy typ plastického uměleckého díla s kořeny v Antice. Ten je dlouhý přes padesát metrů a vyobrazuje přes 200 lidských postav, 100 zvířat a 100 vozidel. Reliéf chronologicky zobrazuje dějiny mobility od antických kmenů po moderní vozidla.

Taylor doufá, že návštěvníky pavilon nadchne a že v obyvatelích Spojených Arabských Emirátů vyvolá pocit hrdosti. On osobně, jakožto designér, cítí hrdost, zejména pak proto, že jeho kreace mohou diváci zažít na vlastní kůži a ne jen prostřednictvím obrazovky. „Neprojdou filtrem ani filmem, nebudou spatřeny skrz čočku někoho jiného,“ vysvětluje. „Budou spatřeni čistí, tak jsme je stvořili. Je na tom něco velmi milého. Pro umělce a techniky, kteří tyto objekt vytvořili, i něco velmi vzrušujícího,“ uravřel Taylor.

EXPO 2020 se koná v Dubaji od 1. října 2021 do 31. března 2022. Jedná se zcela o první výstavu svého typu, kterou hostí arabská země.

Zdroj: Youtube

K vidění bude rovněž pavilon České republiky. Ten se nachází v zóně Sustainability a je stejně, jako na Expo 2015 v Miláně u jednoho z hlavních vchodů. Jeho technologickým jádrem je systém S.A.W.E.R., který vyrábí vodu ze vzduchu s využitím solární energie a kultivující poušť pomocí podpovrchových kultur, který vyvíjeli vědci AV ČR a ČVUT, informuje oficiální stránka českého zastoupení na Expo 2020 czexpo.com. „Návrh pavilonu se odkazuje právě k systému S.A.W.E.R.. Jeho podstatou je transformace. Proměňuje vzduch ve vodu a suchou poušť v kvetoucí zahradu. Struktura není jen pasivní dekorací, ale její jednotlivé části jsou napojeny na systém S.A.W.E.R. Stává se tak aktivní součástí systému, který reprezentuje,“ stojí na stránkách Czexpo.