Průtahy, které provází modernizaci letounů F-35 na verzi Block 4, a kvůli kterým už prakticky rok americké letectvo nepřebírá nově vyrobené letouny, se s vysokou pravděpodobností dotknou i České republiky. Už tak napjaté dodací termíny jsou nyní krajně nepravděpodobné.

Česká republika dnes spoléhá v ochraně vzdušného prostoru na čtrnáct pronajatých švédských letounů JAS 39 Gripen. Toto dvacet let trvající provizorium mělo být do roku 2027 nahrazeno, protože právě v této době končí smlouva se Švédským královstvím na pronájem těchto strojů.

Původně se předpokládalo, že proběhne klasický tendr, ve kterém se utkají výrobci nejznámějších západních typů stíhacích letounů. Místo toho však vznikla komise pod vedením dnešního velitele letectva Petra Čepelky, která měla dát politikům odborné doporučení. Komise si u americké poradenské společnosti JAPCC objednala studii, která se stala základem armádního doporučení. Jako jediný kandidát z ní vzešel americký letoun F-35 Lightning II.

Od zveřejnění doporučení Čepelkovy komise vyjednávalo ministerstvo obrany jak s americkými úřady, tak zejména s výrobcem letounu, společností Lockheed Martin. Cena nákupu bude 5,62 miliardy dolarů, přičemž v této částce jsou letouny, výstroj a výcvik pilotů i pozemního personálu a také výzbroj, nikoli však nutné úpravy leteckých základen, které posunou cenovku celého nákupu v českých korunách na sumu kolem dvou set miliard.

Block 4

Protože už je to přeci jen nějaký pátek od chvíle, kdy byl letoun F-35 navržen, připravil jeho výrobce ve spolupráci s největším odběratelem, americkým letectvem, první velkou modernizaci nazvanou Block 4. Některá z vylepšení zůstávají utajena, hlavním aspektem modernizace však bude zřejmě nový radiolokátor AN/APG-85 založený na nitridu galia, který vyzařuje mnohem méně tepla a je tedy možné jej používat ve vyšší hustotě, díky čemuž by mohl mít výrazně vyšší dosah a rozlišení.

Další prvky modernizace zahrnují systém infračervených pozorovacích senzorů DAS (Distributed Aperture System), zaměřovací systém EOTS (Electro-Optical Targeting System), integraci řady nových zbraní, jako je například přesně naváděná bomba GBU-53/B StormBreaker a snad už i evropská protiletadlová řízená střela dlouhého dosahu Meteor, stejně jako zásadní vylepšení souboru prostředků elektronického boje letounu. Je také možné, že dojde k úpravám draku a stealth potahu.

Kromě toho bude přepracováno jádro procesoru, paměťová jednotka a systém panoramatického zobrazení v kokpitu, v podstatě tedy půjde o posílení současného výpočetního výkonu letounu.

Zastavení dodávek

Jak se bohužel ukázalo, výrobce má s modernizací existujících a dodávkami nových letounů konfigurace Block 4 takové problémy, že americké letectvo zrušilo odběr nových strojů do chvíle, než budou vyřešeny. Tato situace už trvá dlouhé měsíce a zatím to nevypadá, že by měla skončit. Původní problémy, které způsobila covidová pandemie, při níž byly těžce zasaženy dodavatelské řetězce, se totiž kupí a zatím není známo, kdy budou vyřešené.

Zpoždění se přitom samozřejmě netýká jen amerického letectva, ale i řady dalších, které si letouny objednaly, v první řadě evropských členů NATO. Některé země čelí potenciálnímu nedostatku kapacit a zpožděním při výcviku pilotů a pozemního personálu. Například Dánsko zkoumá možnosti zapůjčení nebo nákupu letounů od jiných uživatelů F-35.

Mezi další možnosti patří repatriace některých ze šesti dánských letounů F-35, které jsou nyní umístěny na letecké základně Luke v USA za účelem výcviku.

„Pokud se plánované dodávky letounů F-35 posunou až do roku 2025 a dánské letouny F-35 nebude možné dočasně stáhnout z Luke AFB, předpokládám operační a výcvikové důsledky. Dánsko zatím stále plní operační úkoly s letouny F-16, ale pokud bude zpoždění dodávek F-35 pokračovat, může to mít následky,“ řekl pro Defence News bývalý major dánského královského letectva Hans Peter Michaelsen. Neočekává sice, že by to mělo vliv na plnění úkolů QRA (rychlé reakce), ale přítomnost pouze čtyř letounů v Dánsku by mohla zkomplikovat udržení operačního stavu pilotů a techniků.

Obměnu svých čtyřicet let starých letounů F-16 ohrožuje zpoždění dodávek také pro Belgii. Zatímco Dánsko zatím fyzicky vlastní čtyři stíhačky F-35 ze 27 objednaných, Belgie měla obdržet první z 34 stíhaček v letošním roce 2024, přičemž tento termín byl odložen již loni.

Problém s dodávkami je o to palčivější, že přichází v době vysokého napětí v Evropě po ruské invazi na Ukrajinu. Stíhací letouny NATO si za poslední dva roky připsaly téměř osm set záchytů ruských letadel nad Baltským mořem, Velká Británie, Norsko, Nizozemsko a Itálie nasadily své stíhačky F-35 na hlídkové mise nad severním Atlantikem.

Problémy také pro Polsko a Finsko

Norsko a Nizozemsko již provozují většinu své flotily F-35, proto u nich není problém tak naléhavý. Samozřejmě však také čekají na modernizace starších verzí F-35 a ty jsou v nedohlednu. Norské královské letectvo vyřadilo své F-16 v roce 2022 a nizozemské královské letectvo je právě uprostřed procesu vyřazování.

Norsko má k dispozici „dostatek letadel, aby splnilo současné operační a výcvikové požadavky“, uvedl poradce norské Agentury pro obranný materiál Endre Lunde. „Stejně jako USA a další partneři v programu JSF však nepřevezmeme žádné další letouny, dokud nebude nalezeno řešení současných problémů souvisejících s modernizací TR-3.“ Norsko má 34 letounů F-35 v zemi a šest letounů v USA pro výcvik z celkového počtu 52 objednaných kusů.

Dodávka zbývajících letounů, původně plánovaná na roky 2023 a 2024, přitom dodnes nebyla potvrzena. Nizozemsko mezitím obdrželo 39 z 52 letounů F-35 a osm letounů v USA pro výcvik.

„Pro Norsko a Nizozemsko nepředpokládám velké důsledky, protože obě země již dosáhly omezeného operačního statusu se svými F-35, pouze se datum plné operační způsobilosti pravděpodobně posune v čase. Zpoždění dodávek pro další evropské zákazníky, Belgii, Finsko, Polsko a Německo však bude pravděpodobně znamenat, že tyto země budou muset delší dobu provozovat své starší stíhačky," řekl Michaelsen.

Zjištění amerického nejvyššího kontrolního úřadu GAO

Zdroj: Wikimedia Commons, U.S. Government Accountability Office, Public domainÚsilí (amerického - pozn. red.) ministerstva obrany o modernizaci schopností letounu F-35, známé jako Block 4, pokračuje jak co do růstu nákladů, tak prodlužování harmonogramu. Block 4 byl původně definován jako 66 schopností a odhadované náklady na něj činily 10,6 miliardy dolarů, přičemž dokončení vývoje se očekávalo ve fiskálním roce 2026. V květnu 2023 GAO oznámil, že náklady na Block 4 vzrostly na 16,5 miliardy dolarů a jeho dokončení se nyní odhaduje na rok 2029. Kromě toho ministerstvo obrany téměř každý rok přidávalo do modernizace Block 4 nové schopnosti, takže program se nyní skládá z 80 schopností. V rámci úsilí o realizaci modernizace Block 4 také nadále dochází ke zpoždění vývoje důležitých technologických aktualizací. Například dosud nebyl do sériových letounů instalován takzvaný Technology refresh 3 (TR-3), soubor modernizovaných hardwarových a softwarových technologií za 1,64 miliardy dolarů, které mají zásadní význam pro umožnění mnoha budoucích schopností modernizace Block 4. Služby (americké letectvo, námořnictvo a námořní pěchota - pozn. red) nepřijmou letadla, dokud nebude TR-3 nainstalována. Celou zprávu GAO o zpoždění a prodražení modernizace Block 4 si lze stáhnout ZDE.

Co české letectvo?

První potíž, kterou opožděné dodávky způsobují, se zřejmě projeví na Ukrajině. Dánové již sice sdělili, že dříve přislíbené letouny F-16 dodají včas, není však zcela jasné, co bude s F-16 z Belgie, Norska či dalších států. Problémy samozřejmě nastanou také v Praze, respektive v Čáslavi.

Dodávky F-35 pro Českou republiku měly původně začít v roce 2029 s tím, že první várka letounů, stejně jako u ostatních zákazníků, zůstane v USA, kde se na nich budou cvičit čeští piloti. Všech 24 letadel (dvanáct z USA a dvanáct z výrobní linky v Itálii) pak mělo být dodáno do roku 2035.

S prohlášeními firmy Lockheed Martin, amerického ministerstva obrany, objednatelů F-35 z řad členských států NATO a zejména amerického nejvyššího kontrolního úřadu, je však zjevné, že zpoždění dodávek posune všechny objednávky hluboko za rok 2030.

Pravděpodobnost, že by se česká dodávka začala realizovat skutečně v roce 2029, je tak tváří v tvář posunům v dodávkách pro Belgii, Dánsko, Norsko, Nizozemsko, Polsko, Finsko a Německo již dnes zjevně zcela minimální. Jak vidno z výše zmíněných prohlášení, tyto země se na posuny v dodávkách intenzivně připravují.

Deník zjišťoval, zda podobně reaguje i Česko a s dotazem se obrátil přímo na ministryni obrany Janu Černochovou, největší zastánkyni nákupu F-35 uprostřed současné vlády, ta se však vyjádřit odmítla. Zástupci tiskového odboru pak konstatovali, že ministerstvo je „v pravidelném kontaktu s výrobcem a nic v současné době nenasvědčuje tomu, že bychom neměli stroje na domluvené modernizační úrovni dostat podle dohodnutých termínů.“



LetounSaab JAS-39 Gripen, který má v současnosti naše armádní letectvo ve výzbrojiZdroj: Wikimedia Commons, Milan Nykodym, CC BY-SA 2.0

Celá situace je o to palčivější, že, stejně jako v jiných zemích, již běží proces vyřazování letounů F-16, se v České republice do roku 2035 počítá s vyřazením letounů Gripen. Jsou známé mediální přestřelky ministryně obrany se zástupci firmy Saab, a dokonce se švédským velvyslancem, jednání o prodloužení pronájmu se tak stala věcí velmi delikátní.

Podle zákulisních informací byli zástupci švédské strany (a to nejen výrobce, ale i vlády) roztrpčeni z toho, že na konci pronájmu letounů JAS 39 a během přípravy výběru jejich následovníka, s nimi prakticky nikdo nejednal. Novináři dokonce museli ministerstvo obrany upozornit, že původní opce, která prodlužovala pronájem z roku 2027 do roku 2029, není automatická a že s ní musí souhlasit obě strany, až poté začalo české ministerstvo se švédským výrobcem komunikovat.

Před několika týdny se Deník zeptal také zástupců společnosti Saab, jestli s nimi někdo z České republiky jedná, tehdy bylo sděleno, že oproti výrokům zástupců ministerstva do médií žádná jednání o prodloužení pronájmu letounů Gripen za horizont roku 2029 neprobíhají.

Dodávky F-35 do České republiky v původních termínech jsou přitom nejen ohroženy, jejich naplnění se stává spíše optimisticky nereálným přáním.