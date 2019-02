Facebook umožňuje společnostem, které chtějí na sociální síti inzerovat, zaměřit reklamu na základě celé řady ukazatelů. Již v minulosti funkce vyvolala vlnu emocí, protože umožňovala cílit na konkrétní věkové skupiny či pohlaví. Firmy toho v praxi využívaly k diskriminaci potenciálních uchazečů o zaměstnání, když své nabídky zobrazovaly pouze mužům či jen uživatelům pod určitou věkovou hranicí.

Jednou z možností, kterou mohou společnosti k cílení reklamy využít, patří výběr témat, o která se jejich potenciální zákazníci zajímají. A právě tato možnost se ocitla pod palbou kritiků tentokrát. Americký deník Los Angeles Times totiž odhalil, že firmy mohly inzeráty zaměřit na příznivce nacistických pohlavárů, neonacistických kapel či italské fašistické strany.

Mezi tématy, které si zadavatel reklamy mohl zvolit, byla uvedena například jména nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelse, nechvalně proslulého lékaře z vyhlazovacího tábora v Osvětimi Josefa Mengeleho a organizátora holocaustu Heinricha Himmlera, britská neonacistická kapela Skrewdriver nebo již dávno zaniklá Národní fašistická strana Benita Mussoliniho.

Nedostatečná kontrola

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg přitom v minulosti opakovaně uvedl, že firma hodlá bojovat proti projevům nenávisti. „To co popisujete, tedy možnosti šířit nenávistné myšlenky mezi široký okruh uživatelů, je přesně tím, co podle svých slov nechtějí. Měli by za to nést odpovědnost,“ řekl LA Times Oren Segal, šéf neziskové organizace, která bojuje proti extremismu.

Tiskový mluvčí společnosti Joe Osborne uvedl, že ze strany Facebooku šlo spíše o nedbalost než o úmysl umožnit firmám cílit reklamu na radikály. „Většina těchto témat porušuje naše předpisy a měly být zachyceny a odstraněny mnohem dříve. Sice v současné době naši funkci cílení reklamy prověřujeme, musíme však jednat lépe. Zaměříme se proto na naše vnitřní postupy,“ uvedl.

Reklamní systém sociální sítě přitom od roku 2017 zaznamenal značný vývoj. Před dvěma lety totiž ještě umožňoval zaměřit reklamu na základě libovolné fráze. Serveru Pro Publica se tehdy podařilo vytvořit inzerát, s hesly jako „nenávist vůči Židům“ nebo „Hitler neudělal nic špatného“.

Zuckerbergova firma poté přislíbila, že namísto systému bude nově každé téma procházet kontrolou lidských očí. V listopadu loňského roku pak společnost informovala, že odstranila na pět tisíc kategorií, které mohly vytvářet prostor pro diskriminaci a porušování zákonů.

Dětské platby

Nejde však o jediný problém, kterým se Facebook musí v současné době potýkat. Aktivity společnosti se ocitly v hledáčku americké Federální obchodní komise (FTC), která zjišťuje, zda aktivity sociální sítě nejsou v rozporu se zákony Spojených států.

Problém představují mikrotransakce v on-line hrách, tedy možnost zakoupit si za skutečné peníze různé herní předměty, herní měnu či jiné výhody. Cílovou skupinou takových her jsou většinou nezletilí uživatelé, kteří podle obvinění ze strany skupiny neziskových organizací mohou utrácet peníze bez souhlasu svých rodičů, což je v rozporu s americkými zákony na ochranu dětí.

„Předložené dokumenty prokazují, že Facebook věděl, že některé jeho hry byly populární mezi malými dětmi, často ve věku okolo pěti let. To vzbuzuje pochybnosti ohledně vyjádření společnosti, že cílí na ‚široké publikum‘,“ stojí ve stížnosti, kterou organizace zaslaly FTC. „Vnitřní dokumenty Facebooku naznačují, že firma upřednostňuje zisky nad svými zákazníky,“ cituje z dokumentu portál Cnet.