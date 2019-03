Podle služby Downdetector, která shromažďuje hlášení uživatelů o výpadcích, dochází k potížím po celém světě, a to včetně České republiky. Prostřednictvím její internetové stránky lze sledovat, jak na tom sociální síť momentálně je. Kromě Evropanů jsou výpadky nejvíce postiženi obyvatelé Spojených států.

Problémy, které přetrvávají desítky minut, hlásí i uživatelé Instagramu, Messengeru a WhatsAppu. Některé služby, například Messenger, fungují v mobilní aplikaci, nikoli však ve webovém rozhraní, napsal server Lupa.cz.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.