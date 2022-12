Program Women in Tech si bere za cíl podporovat talentované a cílevědomé ženy ve startupovém a technologickém prostředí. Za podpory společnosti Huawei a mnoha mentorů program pomáhá podnikatelkám ve zdokonalení jejich vlastních projektů na mezinárodní úroveň.

„V České republice se téma „ženy v technologiích“ velice často redukuje pouze na „ženy v ICT.“ Program Women in Tech jasně ukazuje, že ženy nemusejí být nutně pouze kodérky, ale že jsou schopné vést firmu třeba i s právnickým vzděláním,“ sdělila Deníku Linda Štucbartová. Zároveň vysvětlila, proč u nás něžné pohlaví nemá takový zájem o studium informačních technologií jako třeba v zahraničí. „ICT je hodně o matematice a my na základě některých studií už víme, že v Čechách dívky velmi často matematiku vzdávají z toho důvodu, že jim nevyhovuje styl, jakým se na našich školách vyučuje. Zároveň si myslím, že u nás není příliš mnoho zajímavých vzorů, které by dívky k ICT přitáhly. Dnešní vykreslování kodéra jako nějaké lehce asociální osoby v kapuci dámy příliš nepřitahuje.“

Podpora žen v technologiích je win-win příležitost

Podpora žen v ICT a v technologiích celkově má podle Vladimíra Dlouhého a Lindy Štucbartové kromě společenských výhod také výhody ekonomické. „Na české startupové scéně se začíná pohybovat více mimořádně tvůrčích a sebevědomých žen se skvělými nápady, což je velmi dobrá zpráva pro tuzemský byznys. O úspěchu v podnikání ale nerozhoduje pohlaví, nýbrž schopnosti a nadšení,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a dodal: „Ženský přístup přichází i s dosud neuvažovanými a neotřelými řešeními, což jednoznačně představuje konkurenční výhodu v převážně mužském světě byznysu, a tu bychom měli v ekonomice využít. Tento potenciál chceme rozvíjet, a proto těmto inspirativním ženám budeme i nadále poskytovat zázemí pro jejich růst.“

„Velice často dochází k oddělování technologií od jiných odvětví. Women in Tech ovšem jasně dokázal, že technologická řešení jsou třeba například ve vzdělávání, ve zdravotnictví, v nezisku nebo v automotive. Pojďme tyto světy hledat a vzájemně spojovat, nikoliv oddělovat,“ doplnila Linda Štucbartová.

Šest finalistek, šest výherkyň

Oceněno bylo všech šest žen, které svoje projekty v uplynulém půlroce zdokonalovaly za asistence několika mentorů a technologické společnosti Huawei. „Program byl tak pestrý, že přinesl přidanou hodnotu nejen oceněným finalistkám, ale i široké veřejnosti,“ zhodnotil první ročník Women in Tech James Tang, ředitel společnosti Huawei pro Česko. „Věřím, že se nám letos podařilo zvýšit povědomí o ženách v ICT sektoru a jsem velmi rád, že naše společnost může být součástí rozvoje tuzemské ženské startupové scény.“

Účastnice programu Women In Tech

Bohdana Goliášová – Tvůrci v praxi

Hana Stelzer – Impactso

Maria Šimůnková – Nekrachni

Eva Stejskalová – Regionální televize

Barbora Korandová – uLékaře.cz

Andrea Najvárková – BringAuto

Všechny oceněné ženy zůstanou součástí Women in Tech i nadále, tentokrát už ale jako ambasadorky programu. Výzkumný ústav pro podnikání a inovace a Huawei už nyní připravují další ročník, do kterého se může přihlásit kterákoliv začínající podnikatelka s technologickým přesahem. Vybranému užšímu kruhu zájemkyň se pak dostane individuálního mentoringu a dalšího vzdělávání. „Digitalizace a zelená politika jsou klíčovými prioritami ministerstva průmyslu a obchodu. Doufám, že tento program přinese rodinné firmy založené ženami, které digitalizací pomohou vytvořit zelenou Evropu,“ sdělil své přání Marian Piecha, náměstek Sekce fondů EU a digitální ekonomiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Představení finalistek a jejich projektů

1. Bohdana Goliášová: Tvůrci v praxi

Zdroj: se svolením Women in Tech

2. Hana Stelzer – Impactso

Zdroj: se svolením Women in Tech

3. Maria Šimůnková – Nekrachni

Zdroj: se svolením Women in Tech

4. Eva Stejskalová – Regionální televize

Zdroj: se svolením Women in Tech

5. Barbora Korandová – uLékaře.cz

Zdroj: se svolením Women in Tech

6. Andrea Najvárková – BringAuto

Zdroj: se svolením Women in Tech