Podobným případům mají do budoucna zabránit nové podmínky pro používání platebních karet a kreditek při koupi zboží nebo služeb přes web i zpřísnění přístupů do internetového či mobilního bankovnictví.

Evropské nařízení

„Od 14. září 2019 začne platit nové nařízení Evropské unie, ve kterém jsou stanovena nová pravidla pro poskytovatele platebních služeb – zejména při online platbách na internetu,“ řekl Lukáš Kropík z České spořitelny. Jinými slovy, pokud bude člověk platit kartou něco přes internet, nebude už stačit, když platbu potvrdí trojmístným kódem na jejím rubu a případným kódem, který mu zašle banka přes SMS.

Bude potřeba několika silných způsobů ověření, kam číslo z karty nepatří. Podle Kropíka to má být pomocí něčeho, co zná jenom majitel účtu, například hesla, něčeho, co má u sebe, tedy například SMS kódu přes telefon, a něčeho osobního, třeba otisku prstu. Pro platbu bude potřeba dvou z těchto tří způsobů.

„Klienti autorizující pomocí SMS budou muset dodatečně u platby na internetu zadávat takzvaný ePIN,“ popisuje Jakub Heřmánek z FIO banky, jaký bude postup vypadat u většiny finančních ústavů . Tento ePIN bude odlišný od toho, který využívají lidé při výběru peněz nebo v obchodě. Klienti ho najdou ve svém internetovém bankovnictví. V řadě případů ale budou moci lidé platby autorizovat pomocí otisku prstu nebo skenu svého obličeje, tedy takzvaných biometrických údajů.

Biometrické údaje

„Biometrické prvky se ukládají v systému samotného telefonu. Banka k nim tedy nemá přístup,“ vysvětluje Jana Karasová z Air Bank. Když se tedy bude chtít někdo přihlásit do bankovnictví pomocí těchto údajů nebo bude chtít tímto způsobem potvrdit platbu, banka se prostřednictvím aplikace zeptá systému telefonu, jestli se k ní přihlašuje ten správný člověk. „Tedy jestli biometrický údaj, který klient zadává, je identický s tím, který je uložený v systému telefonu,“ dodává Karasová.

I přesto se ale najdou lidé, kteří své biometrické údaje nebudou chtít zadávat ani do telefonu. „Momentálně probíhá jednání bank a České národní banky, kdy se hledá obecně přijatelná alternativa pro klienty, kteří nechtějí nebo nemohou potvrzovat platby přes mobilní aplikaci,“ říká Petra Kopecká z Raiffeisenbank. Výsledek ale zatím neuvedla.