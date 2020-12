Trutnovskému fotografovi Miloši Šálkovi se podařilo zachytit zajímavou astronomickou událost na noční obloze: setkání planet Jupiter, Saturn a Měsíce. Záběry pořídil z Černé hory. Je to předzvěst 21. prosince, kdy planety Jupiter a Saturn zdánlivě splynou dohromady. Jejich velmi těsné setkání je to často označováno jako astronomický úkaz století.

Fotograf Miloš Šálek zachytil z Černé hory na noční obloze setkání planet Jupiter, Saturn a Měsíce. | Foto: Miloš Šálek

Podle webu sciencemag.cz je možné po celý prosinec hned po západu Slunce, nízko nad jihozápadním obzorem, sledovat dva nápadné zářící body - obří plynné planety Jupiter a Saturn, přičemž první jmenovaná je z onoho páru tou jasnější. Den za dnem se k sobě zvolna přibližují a to až do pondělí 21. prosince, kdy téměř splynou v jednu „hvězdu“. Něco podobného se naposledy událo v roce 1623 a znovu se zopakuje až za šedesát let!