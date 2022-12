Unikátní snímky: České tanky bojují s ruskou přesilou. A nutně potřebují posily

Spojené státy se totiž zdráhají na takovou žádost příznivě reagovat a jejich prioritou je posílení schopností ukrajinských sil zejména v oblasti dělostřelectva pomocí raketometů M142 HIMARS a houfnic M777 nebo protivzdušné obrany. V listopadu mluvčí Pentagonu uvedla, že Washington stále „konzultuje se spojenci a partnery, zda je možné poskytnout Ukrajině západní obrněné platformy."

Leopard 2 jako gamechanger?

Válka na Ukrajině přišla pro ukrajinské obránce v nevhodnou dobu, stát se před deseti lety, mělo Německo ve skladech stovky vyřazených tanků Leopard 2 připravených k okamžitému dodání. Dnes jsou již rozebrané, a tak se spoléhá na zbytky. Podle informací, které minulý týden zveřejnil deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spojené státy prostřednictvím Jakea Sullivana, poradce prezidenta Bidena pro národní bezpečnost, „povzbuzovaly německou vládu, aby dodala tanky Leopard 2 na Ukrajinu.“

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkNěkolik zdrojů listu údajně sdělilo, že to Sullivan v říjnu telefonicky řekl kancléřovu poradci pro zahraniční politiku Jensi Plötnerovi. Sullivanova mluvčí Adrienne Watsonová to nepotvrdila ani oficiálně nevyvrátila, její komentář ale přesto vysvětluje mnohé: „Necháváme na Němcích, aby rozhodli, a neklademe žádné požadavky," řekla.

Předsedkyně obranného výboru Bundestagu, Marie-Agnes Zimmermannová, veřejně deklarovala, že Spojené státy „podporují transfer německých tanků Leopard 2 na Ukrajinu“ a na twitteru 7. prosince dodala: „Potvrdilo se mi to během mé návštěvy Washingtonu při všech mých jednáních s ministerstvem zahraničí, Kongresem a Senátem. Naši partneři očekávají, že Německo převezme svou odpovědnost. Ukrajinu nesmíme opustit. Potřebuje tanky.“

V létě také Španělsko zvažovalo, že Ukrajině dodá letouny Leopard 2, které v roce 2012 zakonzervovalo. Madrid se však nakonec plánu vzdal s tím, že tanky jsou v žalostném stavu. To je jistě možné, protože před několika lety se na základně v Zaragoze ohlásili čeští důstojníci, kteří už tehdy uvažovali o převzetí španělských Leopardů 2 pro naši armádu, ale odjeli se stejným zjištěním. Na španělské straně však tentokrát zřejmě existovaly i jiné důvody, koneckonců přesun techniky ze Španělska na Ukrajinu by vyžadoval předchozí souhlas Berlína.

V Německu se každopádně o dodávkách Leopardů 2 na Ukrajinu intenzivně debatuje. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková je pro, dokonce uvedla, že by si přála „rychlé rozhodnutí.“

Kancléř Scholz však navzdory tlaku svých partnerů ze Sociálnědemokratické strany odmítá Kyjevu tanky Leopard 2 dodat. Podle vysvětlení, která poskytl tisku, odmítá myšlenku, že by Německo bylo jedinou západní zemí, která by se vydala touto cestou.

Kromě praktických důvodů (nutnost výcviku ukrajinských posádek, logistika, údržba atd.) se Scholz domnívá, že takový krok by mohl vést k eskalaci vztahů s Ruskem. Jeho názor překvapivě podporuje i Bundeswehr, který začíná počítat své vlastní tanky a snaží se o zvýšení jejich počtu ve službě.

Nutno podotknout, že i tanky Leopard 2A4 z 80. let jsou technologicky významně nadřazené většině techniky, která nyní na Ukrajině bojuje, je to dáno odlišností západní a východní tankové školy. Ovšem právě proto by jakékoli kvalitnější západní tanky na Ukrajině mohly velmi významně změnit průběh bojů.

Leclerc místo abramsů a leopardů?

Francouzský velvyslanec na Ukrajině během slyšení v Národním shromáždění 9. listopadu prohlásil, za zavřenými dveřmi, že Ukrajina požádala Francii o dodání tanků Leclerc. „Ukrajinci chtějí co nejvíce vybavení. Jejich požadavky se nejprve týkaly dělostřelectva. Pak jsme jim dodali obrněné transportéry. Poté to bylo množství protiletadlového vybavení, zejména raket Crotale,“ začal velvyslanec a pak potvrdil, že „byla podána žádost o tanky Leclerc“ s tím, že „žádost se zkoumá“. Dodal přitom důležitou okolnost: „V těchto otázkách probíhá dialog přímo mezi oběma prezidenty," tedy Emmanuelem Macronem a Volodymyrem Zelenským.

Ukrajinský premiér Šmyhal k tomu dodal: „Žádáme o tanky, které odpovídají standardům NATO: Abrams, Leopard 2 a další.“ Na otázku francouzských novinářů, zda dotaz z Kyjeva obsahuje i požadavek na tanky Leclerc, odpověděl: „Bezpochyby. Byli bychom Francii velmi vděční.“

V září v článku, který zveřejnil přední francouzský deník Le Monde, navrhl Pierre Haroche, specialista na evropskou bezpečnost, dodat ukrajinským silám 50 tanků Leclerc. Stejně jako německá, ani francouzská armáda na tom bohužel není v tomto ohledu nejlépe, ze 406 tanků Leclerc, které původně obdržela, jich má být v roce 2028 dovybaveno pouze 200 na výkonný standard XLR. Je přitom otázkou, v jakém stavu jsou ty, které byly uskladněny po restrukturalizaci provedené v posledních několika letech. I tyto kusy bohužel byly kanibalizovány a některé jejich části byly použity právě při úpravě části strojů na standard XLR.

Leclerc je francouzský bojový tank třetí generace, který do července 2008 vyráběla společnost Nexter. Nese jméno po generálu Leclercovi, slavném francouzském tankovém veliteli, který byl během 2. světové války blízkým spolupracovníkem generála de Gaullea. Navzdory velmi dlouhému vývoji se spoustou problémů se nakonec stal jediným bojovým tankem francouzských obrněných sil, kde nahradil starší typ AMX-30. Očekává se, že tanky Leclerc budou v provozu až do roku 2040, kdy je nahradí společný německo-francouzský projekt nového obrněnce.

Leclerc je dnes hlavním a jediným tankem francouzské armády. Spíše než na pancíř spoléhá na čpiškové pozorovací vybavení a balistický počítač, který mu dává vysokou pravděpodobnost zásahu první ranouZdroj: Wikimedia Commons, Rama, CC BY-SA 2.0 FR

Leclerc je vyzbrojen 120mm kanónem CN120-26 o délce 52 ráží (6,24 m) s hladkým vývrtem, označovaným jako F1, který byl navržen a vyroben společností EFAB Bourges. Je uzpůsoben pro střelbu veškerou standardní municí NATO ráže 120×570mm. Hlaveň je kryta pouzdrem s termickou ochranou a její zajímavostí je, že nemá obvyklý ejektor spalin, který odvádí povýstřelové zplodiny mimo prostor osádky tanku. Jak je tradicí u moderních tanků, nad ústím hlavně je uvnitř kryté montáže nainstalované střelecké zrcátko, které pomáhá rektifikovat hlaveň, aniž by muselo dojít k přerušení bojové činnosti. Celková hmotnost kanónu činí 2,74 tuny.

Stroj je poháněn osmiválcovým vznětovým motorem SACM V8X-1500 o výkonu 1 500 koňských sil s automatickou převodovkou Renk s pěti rychlostmi vpřed a dvěma vzad. Oficiální maximální rychlost na silnici je 71 km/h a 55 km/h v terénu, na silnici byla zaznamenána rychlost přesahující 80 km/h a pokud se vyřadí omezovač, je tank údajně za ideálních podmínek schopný dosáhnout magických 100 km/h. Maximální dojezd je udáván 550 km, s odnímatelnými vnějšími nádržemi, které nápadně připomínají instalace na sovětských tancích (dva barely, připevněné na zadní části korby tanku) jej lze prodloužit na 650 km.

Pohonný systém disponuje technologií, kterou výrobce nazývá „hyperbar“. Jde o integraci malé plynové turbíny Turbomeca TM 307B do motoru. Turbína přitom funguje jako turbodmychadlo a zároveň jako pomocná energetická jednotka poskytující pomocný výkon všem systémům, když je hlavní motor vypnutý.

Kromě Francie používají tanky Leclerc pouze Spojené Arabské Emiráty, které část svých strojů poskytly JordánskuZdroj: Wikimedia Commons, Alain Servaes (Armyreco), CC BY-SA 3.0

Posledních 96 vyrobených tanků Leclerc má systém řízení boje ICONE TIS s digitálním komunikačním systémem, který integruje data z ostatních tanků a vyšších stupňů velení. Od roku 2009 mají všechny tanky Leclerc ve službě (verze S2 a SXXI) systém ICONE BMS („battle management system“). Digitální systém řízení palby může být ovládán nezávisle střelcem nebo velitelem a nabízí integrovaný obraz v reálném čase ze všech senzorů a zaměřovačů tanku, včetně stabilizovaného zaměřovače střelce SAVAN 20, vyvinutého společností SAGEM.

Zaměřovač má dva denní kanály; přímý se zvětšením 3,3x a 10x (v případě verze pro Spojené arabské emiráty 14x) a videokanál s desetinásobným zvětšením. Termovizní kanál nabízí zvětšení 3x a 10x. Termokamera Athos má detekční dosah 5000 m, dokáže rozpoznat cíle na 2500 m a identifikovat je na 2000 m.