Hlavní výzbrojí nového ruského tanku se stal 125mm kanón 2A82-1M délky 52 ráží. Jeho snadným poznávacím znakem je absence ejektoru spalin, který není použit poprvé od typu T-54 a ukazuje na bezosádkovou věž. Jeho teoretická rychlost palby je uváděna na hodnotě 10 – 12 výstřelů za minutu, přičemž efektivní vzdálenost, do které je stroj schopen jím napadat cíle je 8 kilometrů při použití protitankových řízených střel. Proti starším strojům bylo vylepšeno také pozorovací vybavení, díky kterému je nyní stroj schopen detekovat cíl velikosti tanku na vzdálenost pět kilometrů ve dne a 3,5 kïlometru v noci.

Pro T-14 byla také vyvinuta nová munice Vakuum-1, která má 90 centimetrů dlouhou penetrační část a podle testů je schopna probíjet 1000mm ekvivalentu standardního válcovaného pancíře na vzdálenost 2000 metrů. Posádka je umístěna v pancéřové kapsli uvnitř korby, jejíž ochrana dělá 900mm ekvivalentu RHA. Munice je pak uložena kompletně ve věži, část v nabíjecím automatu a část ve schránce na její zádi. Jak věž, tak korba jsou osazeny moderním reaktivním pancéřováním Malachit, které pokrývá jak přední část, tak boky a strop. Doplněno je aktivním pancířem systému Afghanit, systém je dobře rozpoznatelný díky tubám, které jsou umístěny na spodní straně věže.

Reakce z Německa

Dalším typickým výrobcem kvalitních tankových konstrukcí, kromě Ruska, je typicky také Německo, které na tancích založilo značnou část své vojenské síly nejen ve dvou světových válkách, ale také během války studené, kdy Německé spolkové republice naopak hrozil příval tanků Varšavské smlouvy z NDR a Československa.

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkI proto již v 80. letech vznikly v západním Německu projekty na nové tankové kanóny s mimořádnými výkony. Vzpomenout na ně dal nový německý kanón ráže 130 mm L/51, který vyvíjí společnost Rheinmetall právě v reakci na projekt nového ruského tanku T-14 Armata. Munice nového 130mm kanónu má podle slov výrobce dosahovat až o 50 procent vyšší průbojný účinek proti dlouhé verzi současného kanónu ráže 120 mm a výrobce ho nabízí pro program společného německo-francouzského tanku MGCS.

Protože však němci uvnitř společného programu zároveň soutěží s francouzskou firmou Nexter, plánuje Rheinmetall nabídnout svůj nový 130mm typ také současným uživatelům strojů Leopard 2. Vývoj totiž probíhal s maximální snahou o možnost zasazení nového kanónu do stávajících tanků, proto je celý nový systém velmi kompaktní a jeho hmotnost narostla přes mnohem větší výkon pouze o 300 kilogramů (z 2700 na 3000 kilogramů).

Ascalon

Společnost Nexter se však nechce nechat zahanbit, a protože ještě není definitivně rozhodnuto o hlavní výzbroji chystaného tanku, představila jako součást francouzsko-německé společnosti KNDS, na veletrhu Eurosatory 2022 svůj 140mm tankový kanon Ascalon.

Akci Eurosatory 2022 dominovaly hlavní bojové tanky. Mezi nejvýznamnějšími návrhy lze nalézt avantgardní EMBT od KNDS a Panther od Rheinmetallu. Oba MBT jsou vybaveny zcela novými věžemi s automatickými nabíječi. Jsou široce přizpůsobeny pro práci v rámci síťově orientovaného bojového prostoru. Byly do nich integrovány i bezpilotní systémy. Zatímco Panther je vybaven novým 130mm německým kanónem, EMBT je mezitím vybaven 120mm kanónem, který může střílet projektily SHARD s vyšší úrovní kinetické energie.

Program Ascalon se pak zaměřuje na vývoj tankového kanonu a munice ráže 140 mm. Kanon předvedený na Eurosatory je technologický demonstrátor, který využívá komponenty vyvinuté během programu FTMA, tedy již v 90. letech, zbraň již přitom byla testována na tanku Leclerc. Na rozdíl od současného 120mm děla se předpokládá, že by se zvětšila komora a zároveň by klesl tlak, což by zase prodloužilo životnost děla (počet výstřelů).

Prototyp nového kanónu ráže 140 milimetrů má být hotov do příštího roku. Jeho hmotnost by se měla pohybovat kolem tří tun, což je méně než u současných 120mm kanónů a méně než u děla představeného na Eurosatory. Zbraň by využívala náboje s dobrým poměrem délky a průměru wolframového jádra, vyšším než 30/35, který je v současnosti nejběžnější. To se má projevit ve schopnosti účinně působit proti nepřátelským tankům nové generace, jako je zmíněný T-14 projektu Armata, a to až na vzdálenost přesahující 5 kilometrů. Hlaveň nového kanónu je dlouhá 7,3 metru (50-51 ráží). Pro srovnání, Leopard 2A6/A7 má hlaveň ráže 120 milimetrů dlouhou 55 ráží (6,6 metru) a hlaveň tanku Leclerc má délku 52 ráží (6,24 metru).

Systém Ascalon by byl také od základu přizpůsoben pro střelbu naváděnou municí NLOS. To je v souladu s trendem zvyšování situačního povědomí o okolí tanku, například integrací bezpilotních letounků. Tanky by také měly k dispozici širší rozsah schopností nasazení. Například do tanku Panther lze integrovat munici s opožděným účinkem. Jak klasická APFSDS munice, tak moderní řízená munice NLOS byly na Eurosatory představeny spolu se 140mm kanónem.

Německé, nebo francouzské řešení?

Ascalon je jedním ze dvou návrhů, pokud jde o výzbroj určenou pro novou generaci francouzsko-německého tankového projektu, soupeří s návrhem 130mm kanonu společnosti Rheinmetall.

Mnohé přitom nasvědčuje tomu, že soupeření mezi těmito dvěma koncepcemi může utvářet jeden z hlavních prvků platformy MGCS, jejíž uvedení do provozu se očekává po roce 2035. A pokud by se prototypy Panther (KF51) nebo EMBT dovyvinuly dříve, je možné, že se jednoho nebo druhého kanónu dočkáme ještě před uvedením zcela nového společného páteřního tanku německé a francouzské armády.

Jedna věc je jistá, vývoj nových tankových kanónů v západní Evropě jistě pečlivě sledují ruští tankoví konstruktéři, kteří jinak mají plné ruce práce kvůli ruskému dobrodružství na Ukrajině.