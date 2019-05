„Jde o vůbec nejstarší dochovanou kresbu mladíka, ze kterého se jednoho dne měl stát jeden z nejúžasnějších umělců, jaký kdy žil,“ řekl deníku The Telegraph Timothy Clifford, přední odborník na období italské renesance. O tom, že se jedná o Michelangelovo dílo, byl podle svých slov přesvědčen na první pohled.

Italský malíř, sochař a architekt podle Clifforda většinu svých raných děl zničil. „Je jen šťastnou náhodou, že právě tato přežila,“ říká odborník, podle kterého kresba pochází přibližně z roku 1490. „Je to nejstarší známé Michelangelovo dílo. Už jen tím je fascinující.

K určení stáří použil Clifford další dvě Michelangelova díla, která jsou již sofistikovanější a podle odborníka mohou být zhruba o rok starší. Ačkoli jde o dílo začínajícího umělce, je dostatečně kvalitní na to, aby předčilo práce celé řady florentských umělců té doby. „Je na něm něco jedinečného,“ říká.

Bůh Jupiter

Kresba vyvedená ve dvou odstínech hnědého inkoustu je vyvedena na plátně o rozměrech 220 na 153 milimetrů. Mladý Michelangelo na ní vyobrazil sochu boha Jupitera z dob antického Říma. Jako vzor mu posloužil úlomek, který kdysi tvořil její dolní polovinu. V současné době se nachází v národním archeologickém muzeu v Neapoli, ale v 15. století byl součástí sbírky významného římského obchodníka.

Postava na plátně je oblečena v tóze, s největší pravděpodobností sedí na trůnu a v ruce drží žezlo. Své předloze se však podle Clifforda v několika detailech vzdaluje. Jako příklad badatel uvádí pozici Jupiterovy pravé nohy.

Michelangelo v učení

Když bylo Michelangelovi 12 let, byl právě v učení u jednoho z předních italských mistrů Domenica Ghirlandaia. „Způsob jakým se Michelangelovy schopnosti a osobnost rozvinuly Domenica ohromil. Ve srovnání s ostatními žáky byl naprosto výjimečný a nepřevyšoval jen je, ale často konkuroval i výtvorům svého mistra,“ píše podle Clifforda v jednom ze svých děl životopisec Giorgio Vasari.

Právě Vasari, který žil v 16. století, přibližuje i osud raných Michelangelových děl. „Těsně před svou smrtí velké množství svých kreseb spálil, aby nikdo nemohl vidět úsilí, které stálo za jeho genialitou. Obával se, že by se pak mohl zdát méně dokonalý,“ píše autor.

Čerstvě objevená kresba může být podle britského vědce reprodukcí jednoho z děl, které dříve vytvořil sám Ghirlandaio. Mladíkův mistr totiž během svého života Řím pravidelně navštěvoval, a mohl tak sochu spatřit na vlastní oči.

„Používá dva různé odstíny hnědého inkoustu. Má svérázný způsob kresby se zaoblenými bradami a velmi ostrými liniemi pod nosem, které se objevují i v jeho pozdějších dílech. Nikdo jiný než Ghirlandaiovi žáci takto nemaluje,“ vysvětluje Clifford.

Budapešťská výstava

Obraz je v současné době ve vlastnictví britského sběratele umění, který si přeje zůstat v anonymitě. Zakoupil ho v roce 1989 v aukci na území Francie jako dílo neznámého umělce. Když pak historik Miles Chappell vyslovil domněnku, že by se mohlo jednat o kresbu slavného malíře, oslovil majitel obrazu Timothy Clifforda s žádostí o jeho analýzu.

Britský historik umění je totiž považován za jednoho z největších odborníků na umění z období renesance. Bývalý ředitel skotské Národní galerie v Edinburghu má na svém kontě již několik důležitých objevů. Mezi ty nejvýznamnější patří ten z roku 2002, kdy v Cooperově-Hewittově muzeu v New Yorku objevil svícen zdobený Michelangelovou kresbou.

„Když jsem obraz poprvé spatřil, něco mi říkal, že půjde o významné dílo z období rané renesance. Zjistit, že jeho autorem je sám Michelangelo, je skvělý pocit,“ řekl šťastný vlastník kresby deníku The Telegraph. Až doposud byla očím veřejnosti skryta, teprve nyní ji zájemci o Michelangelovo dílo mohou spatřit. Do konce letošního června je k vidění na výstavě nazvané „Triumph of the Body“ v muzeu výtvarného umění v Budapešti.

Michelangelo Buonarroti

Celým jménem Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni se narodil 6. března 1475 v italském Caprese. Jde o jednoho z nejznámějších a nejvýznamnějších představitelů italské renesance. Proslavil se především jako sochař, malíř a architekt, byl ale také básníkem.



Jeho zřejmě nejznámějším dílem je socha Davida vyrobená z mramoru, která se v současné době nachází v Akademii krásných umění ve Florencii. Neméně slavnou je i freska Stvoření světa, kterou mohou návštěvníci obdivovat na stropě Sixtinské kaple ve Vatikánu. Jako architekt je podepsán například pod Kapitolským náměstím v Římě, nebo ústředním prostorem a kopulí Baziliky sv. Petra ve Vatikánu.