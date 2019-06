V době opozice je také Jupiter nejblíže Zemi. Na nejmenší vzdálenost se tak letos přiblíží 10. června, kdy nás bude dělit 641 milionů kilometrů. Planeta, která je známá svými jasně viditelnými pruhy a víry na povrchu, bude podle vědců mnohem lépe viditelná pouhým okem. I jen malý dalekohled však může zážitek z pozorování mnohonásobně zvýšit.

„Největší planeta Sluneční soustavy je brilantní klenot, který bude na obloze jasně viditelný. Daleko fantastičtější zážitek budou mít ale lidé při jeho pozorování dalekohledem. Tím totiž lze spatřit i čtyři jeho největší měsíce a možná dokonce náznaky pruhovaných mraků, které planetu obklopují," vysvětluje NASA.

What's Up for June? ? Jupiter is up all night, while Mercury and Mars decide to get close, and the Moon reveals its tilted orbit. Downloadable video and transcript available at https://t.co/tPYUwcimlm pic.twitter.com/lPw2pIEyZ0