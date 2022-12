Západním tiskem proběhla jako blesk přelomová zpráva - Švédsko se rozhodlo jednat o stíhačkách pro ukrajinské letectvo. Prohlášení o nutnosti povolit prodej stíhaček SAAB JAS 39 Gripen Ukrajině učinil jeden ze švédských poslanců Magnus Jacobsson. „Vím, že ukrajinská strana má zájem o švédské letouny JAS 39 Gripen (SAAB), a říkám, že jí to musíme umožnit,“ říká Jakobsson.

Poznamenává, že navzdory pravidlu, které v zemi nedovoluje prodávat zbraně zemi, která je ve válce, by Švédsko mělo takovou příležitost najít, protože „Ukrajině už vybavení dáváme“. Jakkoli se může jednat o pouhé politické prohlášení, Ukrajina již zahájila proces výběru páteřního bojového letounu pro své budoucí letectvo a Gripen je jedním z vážných kandidátů.

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkŠvédsko nedávno oznámilo dosud největší balík vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 287 milionů dolarů. Ukrajinské ozbrojené síly tak budou posíleny o systémy protivzdušné obrany a další zbraně a vybavení. Podle nového švédského premiéra Ulfa Kristerssona bude tento balíček obranné pomoci větší než všech osm předchozích dohromady: „Jedná se o nejambicióznější práci, kterou jsme kdy udělali, a pečlivě sledujeme seznam priorit Ukrajiny v tom, co si myslí, že potřebuje tady a teď.“

Podle švédského ministra obrany Pala Johnsona zahrnuje nový balíček obranné pomoci systémy protivzdušné obrany a munici ze zásob švédských ozbrojených sil, které jsou nezbytné k ochraně Ukrajiny před ruskými raketami, a také terénní vozidla, osobní vybavení včetně zimní výstroje, zaměřovače, stany a maskovací sítě.

Pokud jde o systémy protivzdušné obrany, je třeba zmínit, že v rámci obranné pomoci ze Švédska se uvažovalo především o systému protivzdušné obrany RBS 70, který v moderní verzi NG dokáže ničit cíle na vzdálenost až 9 km a ve výšce až 5 km. Připomínáme, že tento systém provozuje také česká armáda. Švédsko má ve výzbroji také několik systémů MIM-23B Hawk, které mohou být také kandidátem na posílení ochrany ukrajinské oblohy před ruskými letouny.

Gripen pro Ukrajinu?

JAS 39 Gripen byl vytvořen ve Švédsku, které dlouhé roky nebylo členem NATO, a tak vědělo, že v případě války se bude muset spolehnout pouze na vlastní síly. Proto Saab vytvořil letoun, který nejlépe vyhovuje podmínkám vlastního bojiště proti nepříteli, který je pro Švédsko i Ukrajinu tentýž.

A právě Gripen je ukrajinskou vládou považován za jednu z nejpravděpodobnějších variant obnovy letectva, které by mělo brzy poslat do důchodu ruské MiGy-29 a Su-27. Ve prospěch švédských letounů hovoří nízká cena, nenáročnost, stejně jako široká škála zbraní a bojových schopností. Koneckonců byly to přesně tyto aspekty koupě, které před dvaceti lety rozhodly ve prospěch letounů Gripen také v dalších dvou zemích bývalé Varšavské smlouvy – Maďarsku a České republice.

Stíhačka JAS-39 Gripen. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Ondřej Littera

Jednou z tradičních výhod gripenů je jejich cena. Podle výrobce je to nejlevnější stíhačka generace 4+, kterou Stockholm Ukrajincům údajně dokonce plánuje nabídnout na leasing, tedy podobně jako Maďarsku. Zde je nutné připomenout malý rozdíl mezi maďarskou a českou smlouvou, zatímco Maďarsko počítalo od začátku s převzetím gripenů po splacení leasingové částky, v případě České republiky šlo o pronájem, nikoli leasing a letouny by tedy podle smlouvy měly být vráceny. Jak to v Čechách bude, se rozhodne až v následujících měsících podle jednání české vlády se Spojenými státy o nákupu letounů F-35.

Nejlepší podmínky

V roce 2003 si Česká republika pronajala 14 Gripenů na 10 let za mírných 800 milionů dolarů. Ve stejném roce si Maďarsko za stejných leasingových podmínek pořídilo 14 stíhaček a utratilo za ně přibližně 700 milionů dolarů. Čas pro takto výhodné podmínky však nastal až v době, kdy Švédsko samo usoudilo, že nepotřebuje více než 200 letadel, a rozhodlo se snížit svůj letecký park na polovinu. Proto byla volba, zda letouny rozřezat na šrot, nebo je prodat či pronajmout, zcela jasná.

JAS 39 přitom prošel několika stupni modernizace: základní A/B (jedno/dvoumístný), který odpovídá technologické úrovni 90. let, C/D z roku 2004 a moderní verze E/F, která byla předvedena v roce 2016 a má zcela jinou cenovku. Ukrajinu tak v zájmu o švédská letadla může zachránit pouze skutečnost, že Švédsko nadále nabízí starší letouny JAS 39C/D Gripen. Například v roce 2016 bylo Indonésii nabídnuto ke koupi 16 letadel v této verzi za 1,5 miliardy dolarů, tedy formálně za 94 milionů dolarů za kus.

Saab má však v rukávu ještě jeden trumf, je údajně připraven k přenosu technologií a lokalizaci výroby. Vzhledem k tomu, že ukrajinské letectvo má do roku 2035 v plánu vybudovat čtyři brigády s multifunkčními stíhačkami (přes 100 letounů), může se to stát rozhodujícím faktorem. Kromě pořizovací ceny, která už sice nebude tak nízká, jako v případě ČR a Maďarska, ale stále cca o 50% nižší, než u nových letounů F-16V, je zde také důležitý faktor nízké cenu letové hodiny Gripenu, která u verze JAS 39C/D činí podle různých odhadů 7-8 tisíc dolarů, ze srovnatelných strojů tedy výrazně nejméně.

Dalším plusem Gripenu je jeho nenáročnost na přistávací plochy, protože vznikl ve Švédsku, které podle doktríny musí v případě války rozptýlit své letectvo po celé zemi. Proto musí vzlétat a přistávat z nepříliš kvalitních letištních ploch, včetně polních letišť na dálnicích. A konečně lze zmínit, že výzbroj Gripenu je více než široká a zahrnuje rakety různých výrobců, včetně AIM-120 AMRAAM, raket MBDA, přesně naváděných pum GBU-12, řízených střel a protilodních střel, tedy všeho, co Ukrajinci přejí.

V případě budoucího páteřního letounu ukrajinského letectva tedy můžeme čekat, že podmínky poskytnutí letounů Gripen bude pro konkurenty poměrně obtížné porazit. Boj o ukrajinské nebe však zcela jistě nebude probíhat jen na poli „tvrdých“ vlastností, ale také poskytnutí zajímavějších úvěrových podmínek, nebo využití diplomatických kanálů jednotlivých zemí.

Jedno je jisté: Gripen má na ukrajinské nebe velice blízko.