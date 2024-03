Je vcelku dobře známo, že probíhají zákulisní jednání o dodávkách sofistikovaných západních zbraní na Ukrajinu. Nově se do jednání pustilo také Švédsko, nový alianční spojenec, které Ukrajině nabízí své letouny JAS 39 Gripen.

Český pilot Milan Nykodým v kokpitu JAS 39 Gripen | Foto: Milan Nykodym, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Gripen není v České republice neznámý, na našem nebi létá už od roku 2004, kdy vláda Vladimíra Špidly tyto stroje objednala v počtu čtrnácti kusů na původně desetiletý pronájem. Odborníci se přitom shodují, že letoun, jako je Gripen, by se Ukrajině velmi hodil. Má totiž pro současnou podobu boje ukrajinského letectva ideální „rodokmen“. Vznikl sice již v 80. letech, ale byl určen přesně pro způsob války, kterým nyní prochází ukrajinské letectvo. Pro boj, ve kterém domácí stíhačky tahají stále za kratší konec provazu, protože válčí proti mnohem silnějšímu nepříteli, a tak musí být nasazovány velmi efektivně a využívat proti nepříteli každé své výhody.

JAS-39 GRIPENZdroj: Zadavatel

Rozhovor švédského ministra obrany

„Jednání probíhají a probíhají v rámci koalice stíhaček,“ uvedl 28. března v rozsáhlém rozhovoru pro ukrajinský deník Kyiv Independent švédský ministr obrany Pal Jonson na téma možnch dodávek stíhacích letounů JAS 39 na Ukrajinu. Naznačil tím, že Švédsko samo sebe považuje za součást tzv. „stíhačkové koalice“, která si dala za cíl dodat ukrajinskému letectvu bojové letouny, které mu usnadní obranu ukrajinského vzdušného prostoru proti pirátskému chování ruského letectva.

V souvislosti s pomocí Západu Ukrajině Jonson řekl, že Evropa musí zvýšit svou podporu a „kompenzovat část podpory, která se snižuje“, čímž patrně narážel na Spojené státy. Vzhledem k tomu, že se Ukrajina potýká se stále větším nedostatkem munice, snaží se evropští spojenci zaplnit mezeru vzniklou snížením americké pomoci, která je již několik měsíců blokována vnitropolitickými spory.

Slovenské letectvo vyřadilo staré stíhačky, na nové F-16 ale stále čeká:

Slovenské letectvo je zdecimované. Na nové F-16 čeká, vlastní bojeschopné nemá

Jonson také ocenil českou vládní aktivitu ohledně shánění munice pro ukrajinskou armádu a uvedl, že „Nammo (norsko-finský výrobce munice s továrnami ve Švédsku) doposud více než zdvojnásobil vlastní výrobu a pracuje na pět směn, což je úroveň, na které nepracoval po celá desetiletí“. Ministr podle svých slov zaznamenal pozitivní vývoj i ve švédském a obecně evropském obranném průmyslu. Stockholm investuje vlastní prostředky a prostředky EU do výroby střel ráže 155 mm, které jsou na ukrajinských bojištích nezbytně nutné.

Gripen na ukrajinském nebi

Výhodou letounů Gripen proti ruským protějškům, se kterými by se švédské stroje na Ukrajině střetly, tedy typům Su-27 a MiG-29, je zejména velmi kvalitní avionika, která je po všech softwarových modernizacích více než srovnatelná s ostatními západními typy, jako je F-16 nebo Eurofighter Typhoon. Už tak kvalitní radiolokátor byl modernizován a může být vyměněný za moderní AESA typ s elektronicky fázovanou anténou s vyšším dosahem.

Český JAS-39 Gripen s německým Eurofighterem TyphoonZdroj: 211. taktická letka VzS AČR, Public domain

Gripen má díky tomu velmi dobré situační povědomí. Když v roce 2015 proběhlo Thajsko-čínské cvičení, na které Číňané přivezli svoje licenční i bezlicenční kopie ruských letounů Su-27 a Su-30, v BVR boji na velkou vzdálenost utrpěly čínské suchoje proti thajským gripenům těžké ztráty. Ty pak alespoň srovnaly v boji na krátkou vzdálenost, kde uplatnily svou výhodu v kinetické převaze, dané dvoumotorovou koncepcí. Na velkou vzdálenost proti nim však šikovní Thajci (kteří v rámci skupiny zemí, provozujících gripeny, cvičili také s naším letectvem) uplatnili jak výkonný radiolokátor, kvalitní západní avioniku, tak zejména výhodu v podobě velmi kvalitní výzbroje raketami AIM-120 C-5 AMRAAM.

Ministerstvo obrany podepsalo nákup amerických stíhaček F-35 pro českou armádu:

Černochová podepsala nákup F-35. První stíhačky dostane armáda v roce 2031

Číňané na další ročníky přivezli své v té době nejvýkonnější letouny J-10, později dokonce v nejmodernější verzi J-10C, až v té chvíli se situace v boji s thajskými piloty gripenů srovnala i v boji na velkou vzdálenost. Tato zkušenost však dává tušit, že gripen je letoun, který je proti silnému ruskému letectvu jako stvořený.

Výhodou švédské konstrukce, kterou jí inženýři cíleně vetknuli přímo do DNA, je schopnost vzlétat z neupravených vzletových ploch, jakými jsou dálnice, nebo i kratší úseky silnice. Zároveň není k přípravě k letu potřeba ani rozsáhlý tým pozemního personálu, jak to vidíme např. u letounů F-35, ani žádné specializované vybavení. V případě nouze by měl být schopen přistát, odrolovat na provizorní stojánku a připravit letoun k dalšímu vletu pilot úplně sám.

Souboj gripenu s ruskými letouny si lze vyzkoušet např. v leteckém simulátoru DCS:



Zdroj: Youtube

Ukrajina má každopádně nejblíže stále k letounům F-16, které by měly dodat některé evropské státy. Je možné, že první Fighting Falcony se dostanou ukrajinským pilotům do rukou už letos v létě a jejich úspěch napoví, jakou roli by na ukrajinském nebi mohly v budoucnu hrát švédské stroje JAS 39 Gripen.