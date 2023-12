Americké velvyslanectví v jihoamerické Guyaně vydalo ve čtvrtek informaci o tom, že ještě ten den proběhne mezinárodní cvičení za účasti amerických a guyanských leteckých jednotek. Děje se tak v době, kdy roste napětí ve vztazích mezi bývalou britskou Guyanou a sousední Venezuelou. Její autoritářský prezident Nicolás Maduro pohrozil anexí velké části Guyany kvůli dlouhodobému hraničnímu sporu.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro pohrozil anexí velké části Guyany. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia

Cvičení, které bylo provedeno jednotkami leteckých operací takzvaného Jižního velitelství (SouthCom), se uskutečnilo přímo na území Guyany.

„Navazuje na předchozí spolupráci s cílem posílit bezpečnostní partnerství mezi Spojenými státy a Guyanou a posílit regionální soudržnost,“ uvedlo v prohlášení velvyslanectví USA v Guyaně. „Kromě tohoto cvičení bude USSOUTHCOM pokračovat ve spolupráci s Guyanskými obrannými silami (GDF) v oblastech připravenosti na katastrofy, letecké a námořní bezpečnosti a boje proti nadnárodním zločineckým organizacím,“ doplnilo.

V této chvíli není zcela jasné, jaké letecké prostředky se na akcích podílí či podílely, zda byly operace předem naplánované a jak proběhly. Je však nutné podotknout, že americké ozbrojené síly provádějí výcvikové mise s Guyanou poměrně běžně a často.

Rozruch však vzbudilo načasování oznámení amerického ministerstva zahraničí. Přichází v době, kdy Maduro pohrozil, že obsadí území Guyany známé jako Essequibo, které je bohaté na ropu. Skutečnost, že USA provozují bojové letouny v zemi, kterou může Venezuela brzy napadnout, je pro venezuelského prezidenta značně komplikujícím faktorem a může být vnímána jako připomínka podpory Guyany ze strany USA.

Referendum s podivným dotazem

Nové kolo dlouholetého pohraničního sporu rozdmýchalo venezuelské referendum s podivným dotazem. Venezuelská vláda v neděli prohlásila, že její občané v drtivé většině na otázku, zda souhlasí s invazí a zabráním zmíněného regionu sousední země, odpověděli kladně.

Zdroj: DeníkVenezuelská pozice se přitom opírá o tvrzení, že zmíněné území bylo státu ukradeno při vytyčování hranice mezi oběma zeměmi na konci 19. století. Kromě nerostných surovin, především zlata a mědi, přitom poskytuje území přístup k významným zásobám ropy v Atlantickém oceánu, jejichž rozsah se však plně projevil ukázal až v roce 2015.

Nyní se nároky na Essequibo staly opěrným bodem venezuelského prezidenta Madura, který je pravidelně obviňován z autoritářství a dokonce diktatury. V posledních letech byla legitimita jeho vlády aktivně zpochybňována, což se projevilo i pokusem o jeho sesazení podporovaným Spojenými státy.

Mapa Guyany s označením území Esequiba na hranicích s VenezuelouZdroj: se svolením, Kmusserderivative work: Kordas (sínome!), CC BY-SA 3.0

Před referendem vyjádřila guyanská vláda, která dlouhodobě popírá nárok Venezuely na Essequibo, značné znepokojení. Ministr zahraničí Hugh Todd řekl: „Lidé v pohraniční oblasti jsou velmi znepokojeni… Maduro je despotický vůdce a despotické vůdce je velmi těžké předvídat.“

Bílý dům ve čtvrtek podpořil „mírové řešení“ této krize a postavil se za Guyanu. „Rozhodně vytrváme ve své neochvějné podpoře suverenity Guyany,“ řekl novinářům mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby, zatímco britské ministerstvo zahraničí uvedlo, že nedávné akce Venezuely byly „neoprávněné a měly by být zastaveny“.

Stalo se tak po středečním telefonátu ministra zahraničí USA Antonyho Blinkena s guyanským prezidentem Irfaanem Alim, který potvrdil „pevnou podporu suverenity Guyany“ ze strany Bidenovy administrativy. Blinken rovněž vyzval k mírovému řešení. Je také pozoruhodné, že Pentagon ani SouthCom se ke společnému cvičení s GDF zatím nevyjádřily.

Tragická havárie

Vyhrocenou situaci na guyansko-venezuelské hranici zhoršuje smrtelná havárie jednoho z vrtulníků Bell 412 guyanské armády, ke které došlo ve středu. Podle amerických médií vrtulník guyanské armády zmizel z radarů asi padesát kilometrů východně od venezuelských hranic za špatného počasí, když převážel policisty provádějící rutinní kontrolu v zalesněné oblasti.

Guyanský premiér Mark Phillips uvedl, že úřady se stále snaží zjistit, co bylo příčinou pádu vrtulníku, a na středeční tiskové konferenci zdůraznil, že nic nenasvědčuje tomu, že by za to mohla nepřátelská palba. Představitelé armády ve čtvrtek zveřejnili informaci, že ze sedmi lidí na palubě vrtulníku nehodu přežili jen dva.

Guyanská krize každopádně nekončí. Čínou a Ruskem podporovaná Venezuela, jak se zdá, bude guyanskou kartu hrát minimálně do prezidentských voleb, které se uskuteční příští rok.