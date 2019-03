Řecký historik Herodotos navštívil Egypt v pátém století před naším letopočtem a právě tehdy popsal neobvyklé říční lodě, které se plavily po Nilu. Třiadvacet řádků díla Historia (Dějiny) bylo věnováno složitému popisu jejich stavby.

Vědci se poté celá staletí dohadovali, zda loď tohoto typu vůbec existovala. Dosud ji totiž nikdo nenalezl. Až nyní. „Skvěle uchovaný vrak ve vodách kolem potopeného přístavního města Thonis-Heraklion nám až nyní odhalil, jak přesný Hérodotos byl,“ říká Damian Robinson, ředitel střediska Oxfordské univerzity pro námořní archeologii. „Nevěřili jsme tomu, dokud jsme to neviděli na vlastní oči. To, co přesně před tisíci lety popsal, leželo před námi.“

Fantastic find of ancient African ship technology. A 2500 year-old "“fabulously preserved” shipwreck of a baris discovered by divers in Nile river. Described by ancient Greek historian Herodotus, but no evidence that ship ever existed until now. https://t.co/8QCqttETcC pic.twitter.com/V25XAbxweD