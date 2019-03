Ze Země budou na obě ženy navíc dohlížet letové velitelky Mary Lawrencová a Kristen Facciolová. Právě Facciolová byla také první, která tento historický okamžik oznámila na svém twitteru. "Právě jsem zjistila, že budu podporou pro vůbec první ženský výstup do volného vesmíru. Nemohu ani popsat své vzrušení!," napsala.

I just found out that I’ll be on console providing support for the FIRST ALL FEMALE SPACEWALK with @AstroAnnimal and @Astro_Christina and I can not contain my excitement!!!! #WomenInSTEM #WomenInEngineering #WomenInSpace — Kristen Facciol (@kfacciol) 1. března 2019

Podle mluvčí NASA Stephanie Schierholz jde celkem o druhý výstup ze série tří plánovaných vesmírných misí. Předtím se Anne McClainová připojí k Nicku Haguemu během výstupu 22. března. Mise obou žen bude trvat zhruba sedm hodin, píše NASA.

Úplně první ženou, která vstoupila do volného vesmíru, byla Světlana Savická v červenci 1984. Od roku 1998 proběhlo celkem 213 výstupů do volného prostoru.

Ženy tvoří méně než 11 procent

Z více než pěti set lidí, kteří se dostali do vesmíru, tvořily ženy méně než 11 procent. Týmy dosud tvořili jen muži případně muž a žena. Během 60leté historie letů do vesmíru se taková situace, kdy byly v posádce dvě ženy se speciálním výcvikem pro tento typ mise, objevila jen čtyřikrát.

The dawn of a new era in human spaceflight pic.twitter.com/BHsfg1zYLN — Anne McClain (@AstroAnnimal) 3. března 2019

McCainová i Kochová se dobře znají, jelikož spolu chodily v roce 2013 do stejného ročníku, z nichž polovinu tvořily ženy. McCainová v současné době na ISS již působí, zatímco Kochová bude ze Země odlétat 14. března. Půjde o její vůbec první vesmírný let.

First fit check of our actual spacecraft - the Soyuz rocket! This will be the last time we test the systems while wearing our launch and landing space suits. Great to see the real deal with the crew! pic.twitter.com/H7SdhgFuSn — Christina H Koch (@Astro_Christina) 6. března 2019

Vesmírné výstupy se podle NASA konají z mnoha různých důvodů. Nejčastěji zahrnují práce mimo kosmickou loď, provádění vědeckých experimentů a testování nových zařízení. Astronauti během výprav rovněž opravují satelity, případně provádějí opravy vnějších částí vesmírných lodí. Tyto úkony totiž vyjdou mnohonásobně levněji, než kdyby musely být lodě či satelity dopravovány zpět na Zem.