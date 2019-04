/VIDEO/ Výzkumníkům v oblasti astronomie se podařilo pokořit další z významných milníků vesmírného bádání. Vůbec poprvé v historii zachytili snímky černé díry, respektive takzvaného horizontu událostí, který tyto objekty obklopuje. Jejich představení u on-line přenosů napjatě očekávaly statisíce lidí po celém světě. Dočkaly se krátce po 15. hodině SELČ.

„Každé dítě dnes ví, co je to černá díra. A i ta nejlepší definice pochází od dítěte. ‚Je to vlastně díra, ve které všechno mizí‘,“ uvedl na tiskové konferenci v Bruselu italský vědec Luciano Rezzolla. „První, čeho jako vědec chcete dosáhnout, je ujistit se, že černé díry existují. A právě to jsme tímto snímkem dokázali.“