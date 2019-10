Hubbleův dalekohled zachytil neuvěřitelný úkaz: vesmírného King Konga

Už víckrát povzbudil lidskou fantazii vesmírný úkaz, který na snímcích působil jako obličej. Asi nejznámější je skalní útvar na Marsu, při určitém úhlu vypadající jako lidská tvář lemovaná pážecím účesem. Teď NASA uveřejnila ještě zajímavější snímek: na první pohled připomíná monstrum se svítícíma očima z pouťového strašidelného zámku. Jde ale o něco úplně jiného.

Vypadá to jako strašidelná tvář plující vesmírem, ale ve skutečnosti snímek z Hubbleova dalekohledu zachycuje slučování dvou galaxií | Foto: NASA, ESA, J. Dalcanton, B.F. Williams, and M. Durbin/University of Washington