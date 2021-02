Jedná se o oblast, kterou podle vědců na konci poslední doby ledové osídlili zástupci pravěké kultury Magdalénien. "Podle dosavadních zjištění je jeskyně Marsoulas naprosto jedinečná - a to nejen ve Francii, ale i v Evropě - a možná dokonce v celosvětovém kontextu," citoval vědce server ScienceAlert.

Po svém objevení byla 31 centimetrů dlouhá a 18 centimetrů široká lastura označena za obřadní číši. Vědci si totiž nevšimli žádných umělých úprav a dlouho se domnívali, že její špička byla ulomena náhodou. V následujících letech byla lastura zapomenuta. Že nejde o pohár tak vyšlo najevo až při inventarizaci sbírek Touloského muzea, kde byla uložena.

