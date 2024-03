Éra vysokorychlostního letectví je na dosah. Americká společnost Stratolaunch oznámila úspěšný zkušební let svého bezpilotního letounu Talon TA-1, který představuje dosažení důležitého milníku. Dron může být budoucností pro komerční, vědecký i vojenský segment.

Hypersonický bezpilotní letoun Talon A provedl první úspěšný zkušební let. | Foto: Wikimedia Commons / Eva Folsom / CC-BY-SA-4.0

Významný milník pokořila soukromá americká společnost Stratolaunch zabývající se vývojem a testováním hypersonických letounů, která v březnu provedla úspěšný zkušební let nového bezpilotního stroje Talon TA-1.

„Dron dosáhl vysoké nadzvukové rychlosti blížící se hodnotě Mach 5 (pětinásobku rychlosti zvuku),“ uvedl v prohlášení výkonný ředitel Zachary Krevor. Dodal, že zároveň tým shromáždil velké množství dat důležitých pro zákazníky firmy. Neupřesnil ale detaily ani jména odběratelů. Podle informací agentury Reuters se na základě uzavřených smluv jedná o tajemství. „Konkrétní dosaženou výšku a rychlost nemůžu sdělit,“ doplnil Krevor.

Úspěšný zkušební let nadzvukového bezpilotního letounu Talon A na videu:

Zdroj: Vimeo

Společnost však uvedla, že hlavními cíli letu bylo bezpečné vypuštění letounu, zážeh motoru, akcelerace, trvalé stoupání a řízené přistání na hladině oceánu. Pracovníky potěšilo, když si mohli všechny body odškrtnout za splněné.

Testování pokračuje

Unikátností letounu TA-1 je, že startuje ze vzduchu, ačkoliv dokáže zahájit let i z ranveje. Do oblak jej vynesl mohutný šestimotorový letoun Roc také vyvíjený společností Stratolaunch. Dron je při tom připevněný ke středu jeho obřího křídla.

Technické specifikace

TA-1 Délka: 8,5 metru

Rozpětí křídel: 3,4 metru

Váha: 2 722 kilogramů

Maximální rychlost: Mach 5 až Mach 6 (6 125 km/h až 7 350 km/h)

Chvíli po vypuštění TA-1 zažehne raketový motor na kapalné palivo a začne se stoupáním. Zaznamenává během toho aerotermické a výkonnostní údaje a zároveň shromažďuje údaje o sobě samém, které telemetricky přenáší do pozemní stanice.

Březnový zkušební let sice letoun zakončil na vodní ploše, ale podle tvrzení společnosti další testovací verze A-2 a A-3 dokážou už přistát na letištní dráze, aby je bylo možné znovu použít. „Půjde o první americký soukromě financovaný vysokorychlostní bezpilotní letoun, který bude možné opakovaně použít,“ uvedla společnost v prohlášení.

Ukrajina řeší, jak vzdorovat ruským dronům:

Ukrajina řeší, jak si poradit s ruskými drony. Řešením mohou být letouny L-159

Stratolaunch, za jejímž vznikem stojí jeden z bývalých zakladatelů Microsoftu Paul Allen, který zemřel v roce 2019, provedla zkušební lety už v prosinci a únoru. S novými modely pak později v letošním roce chystá další testy. Vývoj probíhá od roku 2018. Podle oficiálních informací by letoun měl dosáhnout rychlosti až Mach 6, tedy víc než 7 000 kilometrů v hodině.

Možné využití v NATO

Letoun Talon A najde v budoucnu využití ve více oblastech. „Naše zařízení bude sloužit vládě, komerčnímu sektoru i akademické sféře,“ sdělil před čtyřmi lety serveru Space News bývalý ředitel společnosti Stratolaunch Jean Floyd.

Dron by se tak teoreticky mohl stát i součástí letecké flotily Severoatlantické aliance (NATO). Podle agentury AP společnost v minulosti uzavřela kontrakty s výzkumnými laboratořemi letectva i námořnictva Spojených států a rovněž se stala subdodavatelem firmy Leidos zabývající se inovacemi v oblasti národní bezpečnosti a zdravotnictví. Server C4ISRNET loni v prosinci informoval, že pro americké ministerstvo obrany je vývoj Talonu A významným pokrokem v nasazení vysokorychlostních zbraní na obranu proti podobným systémům, na kterých pracuje Čína, Rusko a KLDR.

Hypersonická zařízení najdou využití i ve válce. Rusové na Ukrajině údajně používají střely Kinžal:

Ruské střely Kinžal: Účinné proti bunkrům, ale nebude jich mnoho, míní experti

Kromě Stratolaunch pracuje na vývoji a testování hypersonických letounů zhruba třicítka firem po celém světě, většina sídlí v Americe a Asii. Existuje však i evropský projekt Destinus, který pracuje na komerčně využitelném stroji, který by mohl převážet cestující z Evropy do Austrálie za čtyři hodiny. Podobné ambice má i čínská společnost Space Transportation, která uvedla, že v roce 2025 chce uskutečnit první zkušební let a do roku 2030 odstartovat globální let.