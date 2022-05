Základem Iljušinu Il-80 byl civilní dopravní letoun Il-86. Důvodem byl dostatečně široký trup k umístění potřebného rádiového vybavení a palubní elektroniky.

Nicméně ruský gigant se viditelně velmi liší od komerčních bratranců. Nemá žádná okna kabiny. Kokpit si je sice zachovává, ale s blokující přepážkou. Tyto změny byly zavedeny z důvodů ochrany cestujících před elektromagnetickým pulsem (EMP) nebo jaderným výbuchem. Počet dveří na horní palubě letounu byl snížen, přičemž zůstalo pouze jedno vzduchové okno.

This year's flyover features a Ilyushin Il-80, which has was not part of the parade in the previous 2 years. The Il-80 is a Russian airborne command and control aircraft, commonly referred to as a "Doomsday aircraft", designed to command in the event of a nuclear war. 3/ pic.twitter.com/RPvFdRBd9W