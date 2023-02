Poté, co Rusko na Ukrajině utrpělo první neúspěchy, začalo se spekulovat o tom, který stát by mohl přispěchat na pomoc. Z plejády ruských spojenců z 90. let, kteří rádi odebírali relativně kvalitní a velmi levné zbraně, však za tři desetiletí zbyl prakticky pouze Írán a ani s ním není Rusko příliš spokojeno. Protože je však bližší košile než kabát a Rusové potřebují íránské rakety, drony a sebevražednou munici, vypadá to, že se pohne i dlouhá léta odkládaná spolupráce mezi oběma zeměmi v letecké oblasti. Tam, kde Írán proti regionálním rivalům nejvíce zaostává.