Raketa sice úspěšně prošla první i druhou fází letu, během třetí fáze však došlo k problémům. Jahromi sice neuvedl, co bylo příčinou selhání, přislíbil však, že íránští vědci budou i nadále pokračovat ve své práci.

Teherán plánuje vyslat na orbitu hned dvojici satelitů. První z nich nese jméno Payam (persky „zpráva“) a druhý byl pojmenován Doosti („přátelství“). Není zatím jasné, zda čerstvý neúspěch naruší plánovaný start rakety s druhým ze satelitů, Jahromi však na twitteru uvedl, že „Doosti čeká na vyslání na oběžnou dráhu“.

Írán podle agentury AP prezentuje své úspěchy v oblasti vesmírného výzkumu nejčastěji v únoru v rámci oslav výročí islámské revoluce z roku 1979. Letošní 40. výročí se však ponese v duchu stupňujícího se tlaku ze strany administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

#Iran: launch failure



After an successful lift-off of the LV "failed to reach the necessary speed in the third stage of launch."



Since #Simorgh is a 2-stage rocket I am somewhat at puzzled regarding the exact nature of the problem. pic.twitter.com/GPdKHs0Asr