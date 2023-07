Izrael se v průběhu druhé poloviny 20. století stal jedním z technologických lídrů vojenského výzkumu. Dnes, když si nutnost dozbrojení třicet let po skončení studené války uvědomila ve stejnou chvíli celá Evropa najednou a evropské zbrojovky nestíhají uspokojit poptávku, si právě blízkovýchodní stát dělá ambice stát se spolu s Jižní Koreou tím, kdo Evropu znovu vyzbrojí.

Izraelský tank Merkava Mk.4. | Foto: Michael Mass, Yad la-Shiryon Museum, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Česká armáda pro své obrněné transportéry používá protitankové řízené střely Spike. Jak známo, z Izraele nakoupila radiolokátory pro protivzdušnou obranu a stejně tak protiletadlové raketové systémy SPYDER. Mluví se o tom, že by Česko mohlo pořizovat i další protiletadlové systémy, izraelské zbrojovky se možná budou podílet na modernizaci letounů L-159. Menších spoluprací je zde mnohem více a nezdá se, že by mělo být málo i těch velkých. Každopádně o izraelských zbrojovkách v České republice v příštích letech ještě uslyšíme tím spíš, pokud větší část armádní výzbroje poputuje na Ukrajinu.

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkIzraelská vláda se k podpoře Ukrajiny zbraněmi staví rezervovaně, ale zdejší obranné společnosti se dychtivě vrhají na prodejní příležitosti v Evropě, aby doplnily zásoby vyčerpané dotacemi Kyjevu. Ruská invaze vedla k výraznému zvýšení výdajů na obranu a nákupů v celé Evropě. Západní země se snaží najít rovnováhu mezi potřebami pomoci napadené zemi a doplňováním vlastních zásob munice a nákupem nových systémů pro přípravu na budoucí konflikty.

Pro tři velké izraelské dodavatele obranné techniky Rafael Advanced Defense Systems, Israel Aerospace Industries a Elbit Systems to představuje potenciální přínos. V polovině dubna například izraelské ministerstvo obrany uvedlo, že Německo je v pokročilém stadiu jednání o nákupu systému protivzdušné obrany Arrow 3. Finsko rovněž pořizuje protiraketový systém David's Sling a Řecko oznámilo dohodu o nákupu bezpilotních letounů a raket Spike.

Protiletadlový raketový systém David's sling (Davidův prak):

Zdroj: Youtube

Každá z těchto tří společností již přitom v Evropě působí. Některé z nich mají místní dceřiné společnosti nebo dohody s evropskými obrannými společnostmi, případně jedinečné evropské licenční programy, jako je program EuroSpike společnosti Rafael. To znamená, že mohou rychle reagovat na nové plány v oblasti veřejných zakázek.

Oťukávání na hranicích. Americké F-35 se učí vyzrát na ruské letectvo

Podle Niva Cohena, který vede divizi pozemních systémů společnosti Rafael, poukázala válka na Ukrajině na potřebu zejména pozemního bojového vybavení. „Konflikt zdůraznil zásady pozemního manévrování a udržení území dobytého během bitvy. Toto pochopení operačních požadavků vedlo země v Evropě a po celém světě k vypracování seriózních plánů na nákup a pořízení bojových vozidel, zejména tanků.“

Cohen rovněž poukázal na související trh s aktivními obrannými prostředky, které tyto vozové parky doplňují. Společnost Rafael doufá, že tato dynamika trhu je pro její systém aktivní ochrany Trophy dobrou předzvěstí. USA a Německo si již systém Trophy pořídily pro své tanky Abrams, respektive Leopard. Systém je v Izraeli v provozu od roku 2011 a podle Cohena byl od té doby modernizován, aby odpovídal měnícím se hrozbám.

Tanky Leopard jsou diamantem, v Sýrii ale neoslnily. Hlavně kvůli špatné taktice

Společnost EuroTrophy byla založena loni jako evropská společnost ve spolupráci s německou společností Krauss-Maffei Wegmann a španělskou General Dynamics European Land Systems. Vzhledem k rostoucímu zájmu o systémy aktivní ochrany v Evropě přenesla společnost Rafael dodavatelský řetězec pro své programy EuroTrophy a EuroSpike na tento kontinent.

„Vzhledem k obtížím v globálním dodavatelském řetězci poskytují naše místní výrobní kapacity flexibilitu, efektivitu a zjednodušený proces, který nám pomůže vyhnout se překážkám, jež identifikujeme zde v Izraeli nebo v jakékoli jiné oblasti,“ řekl Cohen.

Obří poptávka po munici

Výkonný viceprezident společnosti Elbit pro mezinárodní marketing a rozvoj podnikání Ran Kril uvedl, že existuje obrovská poptávka po munici pro dělostřelecké systémy, schopnostech ochrany a zbraních pro elektronický boj. Akvizice společnosti IMI v roce 2018 rozšířila portfolio společnosti o novou munici a dělostřelecké a raketové systémy. Poukázal na to, že to jeho společnosti umožňuje potenciálně plnit objednávky zemí, které svou munici poslaly na Ukrajinu.

Elbit vybudoval síť místních poboček po celé Evropě, včetně Velké Británie, Švédska, Švýcarska a Německa, které mají zvýšit příslib místního podílu na budoucím prodeji.

Legendární stíhačka F-16 stále žije. I díky novým strojům pro Slovensko

„Navýšení obranných rozpočtů neznamená, že jsou zákazníci zcela ochotni nakupovat zvenčí. Ctěli by většinu práce zachovat doma, stejně jako vývoj nebo údržbu. Očekávají, že se bude více činností provádět u nich, takže jednou z vrstev naší strategie je zakládání místních dceřiných společností, a to ve spolupráci s místními podniky. Je to oboustranně výhodné,“ řekl Kril.

Generální ředitel společnosti Israel Aerospace Industries (IAI) Boaz Levy uvedl, že doufá, že jeho společnost vstoupí do hry v Evropě tím, že propojí vybavení napříč vzdušnou, vesmírnou, pozemní a námořní oblastí války. „IAI má nyní spoustu produktů, které jsou vhodné pro válku, jež probíhá v Evropě, a dává nám výhled do budoucího bojového prostoru. Když se podíváte na tamní válku, uvidíte požadavky na lepší situační povědomí a schopnosti pro prostor, které jsou pro IAI jedinečné."

Špionážní akce jako z filmu: Izrael v 90. letech tajně testoval sovětský MiG-29

Levy se sice nezmínil o konkrétních zákaznících, ale jako příklad výrobku, který v poslední době zaznamenal úspěch, uvedl firemní střelu Barak, stejně jako radary a leteckou munici. Nejen Česká republika, ale i Slovensko a Maďarsko si například pořídily výše zmíněný radar používaný s izraelským systémem protivzdušné obrany Iron Dome (v ČR se systémem SPYDER). Radar vyrábí společnost Elta, dceřiná společnost IAI.

Je každopádně jisté, že izraelské zbrojovky, stejně jako intenzivně nastupující výrobci z Jižní Koreje, budou v příštích letech těžit z toho, že zbrojní podniky v tradičních zbrojařských velmocích, Německu, Francii i Spojených státech, mají příliš práce již se současnými objednávkami. A tento rostoucí tlak může změnit skladbu evropských armád na dekády dopředu. Včetně té české.