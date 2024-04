V noci na neděli zaútočilo íránské letectvo a raketové síly revolučních gard na izraelské území několika stovkami balistických raket, bezpilotních prostředků a střel s plochou dráhou letu. Jak na tento bezprecedentní útok odpoví Izrael? Možností má hned několik.

Írán zaútočil na Izrael drony a balistickými raketami | Foto: ČTK/Nir Keidar/Anadolu

Než si vypočítáme možnosti izraelské odpovědi, je nutné si uvědomit dvě důležité věci. Zaprvé, Írán svůj útok dlouho dopředu veřejně avizoval. Vzhledem k jeho velmi omezeným dopadům se můžeme pouze domnívat, že šlo o součást strategie „pes se nažral a koza zůstala celá“, která měla za cíl domácímu publiku a takzvané „arabské ulici“ napříč Blízkým východem ukázat, kdo se jako jediný postavil za nebohé Palestince, ale zároveň neměla napáchat reálné škody ve větší míře.

Zdroj: DeníkTéto teorii, která se v posledních hodinách nese západním tiskem, nahrává jak načasování útoku do noci na neděli (sobota je v Izraeli hlavní den týdne), kdy už se většina izraelských důstojníků vrátila do posádek. V této souvislosti by mnohem větší škody napáchal útok vedený o 24 hodin dříve, tedy z pátku na sobotu, kdy řada z nich tradičně své posádky opouští a odjíždí k rodinám.

Zároveň je nutné zopakovat, že není vojensky běžné, aby se podobný útok veřejně avizoval tak dlouho dopředu. Oběti útoku tak dá agresor možnost nejen se vojensky připravit, ale zároveň sestavit koalici, která s obranou pomůže, což je přesně to, co Izraelci udělali. Útok tak podobným průběhem připomněl íránské raketové údery na americké letecké základny v Iráku v odpovědi na smrt generála Kásima Sulejmáního.

Dalším náznakem, že Íránci neměli v úmyslu způsobit Izraeli masivní škody, které by vyvolaly drtivou odvetu, bylo vyslání většiny střel s plochou dráhou letu přes území Jordánska. Bylo známo, že s jordánskými představiteli v minulých dnech jednali jak Íránci, tak Američané, a obě strany tedy dobře věděly, že Jordánsko případné přelety íránských úderných prostředků přes své území nenechá bez odezvy.

Mapa íránských leteckých základen.Zdroj: Wikimedia Commons, Defense Intelligence Agency, volné dílo

Jak je přitom vidět z rozmístění hlavních leteckých základen, z jejichž okolí jsou podobné prostředky často odpalovány, Írán může minimálně na severní Izrael zaútočit přímo přes Sýrii a jordánské území obejít. Napadnout z tohoto směru může například izraelské posádky na okupovaných Golanských výšinách, město Nazaret, nebo strategický přístav Haifa.

To se ovšem podle všech zpráv nestalo a íránské střely s plochou dráhou letu, které sestřelit je mnohem jednodušší, než balistické rakety, byly zřejmě prakticky všechny vyslány přes území Jordánska, jež se tak při ochraně vlastního vzdušného prostoru de facto zapojilo do obrany Izraele.

Izraelské letectvo

Je známo, že Izrael dlouhodobě disponuje největším, nejlépe vybaveným, vyzbrojeným a vycvičeným letectvem v oblasti. Izraelci již opakovaně dali najevo, že jsou schopni útočit se svými letouny na skutečně obrovské vzdálenosti. V červnu 1981 napadli při slavné Operaci Opera dokončovaný irácký jaderný reaktor, když museli k náletu překonat vzdálenost 1100 kilometrů.

Ještě mnohem delší byl v říjnu 1985 nálet na velitelství Organizace pro osvobození Palestiny v Tunisu. Při něm byl úspěšně zničený cíl vzdálený neuvěřitelných 2000 kilometrů.

Izraelský bojový letoun F-15I Ra'am.Zdroj: Wikimedia Commons, Tech. Sgt. Kevin Gruenwald, volné dílo

Izraelské letectvo konvenčními schopnostmi dalekého úderu disponuje i dnes. Do případných útoků na cíle v Íránu by mohlo nasadit stroje F-15, zejména v domácí verzi F-15I, která vzdáleně připomíná schopnosti amerických úderných F-15E. Disponuje nadále také velkou (166 strojů v aktivní službě) flotilou několika verzí víceúčelových stíhaček F-16 a stále se zvětšujícím počtem moderních F-35. Ty ovšem mají menší dolet a musely by zcela jistě použít tankovacích letounů. I ty však Izraelci mají ve výzbroji a jejich používání dlouhodobě intenzivně cvičí.

Výhodou v této souvislosti, oproti studenoválečným dobám, je možnost zaútočit přes území Sýrie a Iráku. Sýrie je stát v rozkladu, na který Izraelci útočí velmi často, protože zbytková armáda prezidenta Asada nemá dostatečné schopnosti k odrážení leteckých úderů. Irák je pak, i přes emancipaci v posledních letech, stále pod silným vlivem USA a nedá se předpokládat, že by jeho armáda proti případným izraelským letounům ve svém vzdušném prostoru aktivně vystoupila. Izrael tak má zejména přes tyto dvě země dveře do íránského vzdušného prostoru de facto otevřené.

Cílem by mohly být letecké základny v západním Íránu, nebo jedno ze tří takzvaných „raketových měst“, obřích podzemních základen, umístěných v západoíránských provinciích hluboko uvnitř hor v hloubce až 500 metrů. Tyto základny jsou osazeny raketovými sily a jsou používány k odpalování nejvýkonnějších balistických raket, které Teherán vlastní.

Balistické rakety a drony

Od doby náletů v 80. letech jsou však možnosti Izraele k útokům na velkou vzdálenost mnohem rozsáhlejší. Intenzivní raketový program nechal vzniknout řadě tří balistických raketových systémů Jericho, z nichž ten poslední, Jericho III má podle posledních odhadů až mezikontinentální dostřel.

Íránská protivzdušná obrana je sice velmi početná, ale i vzhledem k letitým sankcím a nemožnosti dovézt moderní vojenskou elektroniku proti výkonným cílům, jako jsou balistické rakety, relativně neefektivní. Dá se předpokládat, že by tak Izraelci svými střelami způsobili mnohem větší škody, než které v noci ze soboty na neděli napáchal Írán.

O něco lépe by si jistě Íránci vedli při boji se střelami s plochou dráhou letu Delilah s dosahem kolem 300 kilometrů.

Eitan.Zdroj: Wikimedia Commons, IAI, CC 4.0 BY NC-ND

Další možností je pak útok bezpilotními prostředky. Zde se nabízí zejména typ Eitan, který vznikl dlouhodobou modernizací známého typu Heron, o který se zajímala také Armáda České republiky. Eitan s operačním dostupem 14 kilometrů dosáhne vzdálenosti přes 2000 kilometrů a je schopen nést zátěž až 2700 kilogramů včetně paliva, unese tedy na menší vzdálenost například přesně naváděné pumy menší ráže.

Status quo?

Vzhledem k tomu, že íránské útoky napáchaly relativně minimální škody, je také možné, že se Izrael nechá přesvědčit k tomu, aby nezaútočil, minimálně ne standardními vojenskými cestami. V takovém případě jsou možnosti například špionážní (útoky na představitele íránského režimu nebo například důležité osoby v rámci íránské armády) či kybernetické.

Je ostatně známo, že izraelský vir Stuxnet před lety významně zpomalil íránský program vývoje jaderných zbraní.

O tom, jak Izrael zareaguje na bezprecedentní ostřelování z Íránu, se dozvíme v nejbližších hodinách. Izraelský předseda vlády Netanjahu je každopádně v nezáviděníhodné situaci, kdy jej spojenci od další eskalace napětí odrazují, ale domácí publikum, tedy jeho voliči, ho od něj přímo vyžadují.