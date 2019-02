SPHEREx bude ve vesmíru zkoumat nebe ve viditelném i infračerveném spektru, které, ačkoli není lidskému oku viditelné, pomáhá významně zodpovědět některé důležité otázky. Astronomové budou tak moci shromáždit údaje o více než 300 milionech vzdálených galaxií a informace o stovce milionů hvězd naší Mléčné dráhy.

"Mise bude doslova pokladnicí unikátních astronomických dat," uvedl Thomas Zurbuchen, šéf vědeckých misí v NASA. Specificky se teleskop zaměří na zkoumání signálu z raného vesmíru z období takzvané reionizace.

"Poskytne nám galaktickou mapu, obsahující "otisky" z prvních momentů v historii vesmíru," dodává Zurbuchen. "Budeme mít nové stopy vedoucí k jednomu z největších tajemství: co stojí za tím, že se vesmír po velkém třesku roztáhl tak rychle, méně než za jednu nanosekundu?" vysvětlil Zurbuchen.

Některé zkoumané galaxie jsou přitom natolik vzdálené, že trvalo 10 miliard let, než jejich světlo dosáhlo na Zemi. kromě toho bude NASA v naší Mléčné dráze hledat organické molekuly a vodu v takzvaných hvězdných školkách, tedy v oblastech, kde se rodí hvězdy. Tyto školky pomáhají vytvářet i nové planety a mohou se v nich objevovat látky nutné pro vznik života.

"Fingerprints" --NASA's SPHEREx Mission to Probe First Seconds of the Universe https://t.co/hOhl3VX97U #Astrophysics pic.twitter.com/2v2pw1XgzE