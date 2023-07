Když Rusko před rokem a půl napadlo Ukrajinu, měl Kreml v záloze stovky stíhaček MiG a Suchoj. Ukrajinská stíhací flotila byla podle některých odhadů mnohem skromnější, čítala nanejvýš 69 stíhacích letounů a dosahovala tedy asi desetiny velikosti ruského letectva. Ukrajinci tvrdí, že západní stíhačky jsou nyní nezbytné k vychýlení rovnováhy ve prospěch jejich země. Na poskytnutí letounů Ukrajině se však názory různí, stejně jako na volbu typů, které by se na ukrajinském nebi mohly objevit.

Dodávky západních letadel vytrvale požaduje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Ukrajina nikdy nepožádala americké vojáky, aby bojovali na naší půdě místo nás. Ujišťuji vás, že ukrajinští vojáci mohou sami dokonale obsluhovat americké tanky a letadla,“ řekl během osobního vystoupení v americkém Kongresu v prosinci.

V únorovém dopise americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi vyzvala dvoustranná skupina zákonodárců administrativu, aby poskytla Ukrajině stíhačky F-16 nebo jiné stíhačky a rozhodla se rychle, aby země měla čas vycvičit své piloty. „Na rozdíl od současných, pozemních platforem protivzdušné obrany, které ukrajinské síly v současné době používají, by se schopnost stíhacích letounů rychle překonat velký bojový prostor se značným nákladem zbraní mohla letos ukázat jako rozhodující pro kontrolu ukrajinského vzdušného prostoru,“ uvedli zákonodárci Jared Golden, Tony Gonzales, Jason Crow, Mike Gallagher a Chrissy Houlahan.

V posledním roce se přitom vojenská pomoc zasílaná ze Spojených států amerických a Evropy neustále rozrůstá co do palebné síly. Zasílané zbraně zahrnují už nejen munici, ale i dělostřelectvo, vysoce mobilní raketové systémy a další. Naposledy, po týdnech váhání, Spojené státy v lednu schválily dodávku tanků M1 Abrams, spolu s rozhodnutím Německa poskytnout bojové tanky Leopard 2.

Někteří západní vládní představitelé si nechávají otevřené dveře, pokud jde o poskytnutí stíhaček, britský ministr obrany Ben Wallace v únoru novinářům řekl: „Nic nevylučujte.“ Ne všichni jsou však o leteckých dodávkách přesvědčeni. Šéf politiky Pentagonu Colin Kahl nedávno zákonodárcům sdělil, že zbraně pro ovládnutí ukrajinského vzdušného prostoru, jako jsou západní bojové letouny, mají menší cenu než zařízení protivzdušné obrany, jako je systém Patriot.

Stroje F-16 nebo jiné stíhačky jsou pro Ukrajince podla Kahla prioritou, ale nepatří mezi priority hlavní. Řekl to na konci února výboru pro ozbrojené služby Sněmovny reprezentantů. „Jejich hlavními prioritami jsou systémy protivzdušné obrany a udržení jejich stíhačů a sítě protivzdušné obrany při životě proti ruským řízeným střelám, íránským bezpilotním letounům, dělostřelectvu, obrněným a mechanizovaným systémům,“ prohlásil.

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkKahl zároveň spočítal, že poskytnutí i tří desítek starších letounů F-16 by stálo zhruba 3 miliardy dolarů a větší flotila by mohla stát až 11 miliard. Během téhož slyšení vyjádřil demokratický poslanec Adam Smith skepsi ohledně proveditelnosti a vlivu poskytnutí letounů F-16 na válku. „I kdybychom si v podstatě řekli, že není nic důležitějšího než tento jeden zbraňový systém, a věnovali na to veškerý čas a všechny zdroje, v nejlepším případě bychom mohli dostat na Ukrajinu nějaké operační letouny F-16 možná do roka, možná do osmi měsíců, kdybychom na to opravdu tlačili. Nemusíte jen vycvičit piloty, musíte vycvičit mechaniky, musíte mít letiště, která F-16 pojmou, a musíte mít náhradní díly, aby to fungovalo,“ řekl Smith.

Názory proti

Ukrajinští stíhací piloti létají na stíhačkách MiG-29 a Suchoj Su-27. V ročence vzdušných sil Flight International z roku 2022 je uvedeno, že ukrajinská služba má ve svém letectvu 43 kusů MiG-29 a 26 kusů Su-27. Justin Bronk, vedoucí výzkumný pracovník pro vzdušné síly a technologie v britském think tanku Royal United Services Institute, však uvedl, že údaje Flight International jsou „poměrně optimistické“. Skutečná situace na Ukrajině je podle něj mnohem problematičtější. Konkrétní příklady odmítl uvést s odkazem na bezpečnostní důvody. Bronk, který je rovněž profesorem na Královské akademii norského letectva, rozsáhle zkoumal vojenské potřeby Ukrajiny a loni na podzim kvůli tomu do země i odcestoval.

Na druhé straně má Rusko podle stejné ročenky zhruba 370 stíhaček MiG-29, MiG-31 a MiG-35 a 350 stíhaček Su-27, Su-30 a Su-35. Je také nutné připomenout, že ačkoli jde o obdobné letouny, typy v ruském letectvu jsou vyspělejší než ukrajinské, protože byly častěji modernizovány. Rusko má podle Bronka oproti ukrajinskému letectvu kromě kvantity několik dalších významných výhod. Ruské stíhačky mají „drasticky lepší“ radarové a raketové schopnosti. Země má také letouny včasné výstrahy a velení a řízení, které Ukrajina postrádá, a také lepší pozemní protivzdušnou obranu.

Podle Heather Penneyové, bývalé pilotky letounů F-16 a nyní vedoucí rezidentní pracovnice Mitchellova institutu pro letecká a kosmická studia, by novější a vyspělejší stíhačky a zbraně umožnily Ukrajině potlačit nepřátelskou protivzdušnou obranu. Dodala, že po jejím vyčištění by Ukrajina mohla provádět mise blízké letecké podpory a rušivé údery proti ruským tankovým kolonám, dělostřeleckým postavením, shromážděním pěchoty a lodím. Tím by se snížil tlak na pozemní síly Ukrajiny a uvolnily by se jim ruce pro vedení vlastních operací. Pokud jde o bezpilotní letouny, Ukrajina je kreativně využívá, řekla Penneyová, ale „nezvrátí průběh konfliktu“.

Bojový dron Bayraktar TB2 turecké výroby, který používá ukrajinská armáda.Zdroj: Wikimedia Commons, Army.com.ua/CC-BY-4.0Ukrajina například v prvních měsících války používala hrstku levných tureckých bezpilotních letounů Bayraktar TB2 k bombardování ruských vozidel a dalších vojenských cílů a také sebevražedné drony, dodané Spojenými státy, jako jsou například letouny Switchblade 300 a 600 vyrobené společností AeroVironment, nebo typ Phoenix Ghost vyvinutý letectvem. USA se však zatím brání posílat Ukrajině pokročilejší bezpilotní letouny, jako jsou Grey Eagle nebo MQ-9 Reaper.

Opačný názor: Ukrajina stíhačky potřebuje

„Skutečnost, že ukrajinská flotila stíhaček je ruské výroby, vážně omezuje přístup k náhradním dílům, což dostupnost letounů zhoršuje. To je hlavní důvod, proč se Ukrajina musí odklonit od migů a suchojů a přiklonit se k západním stíhačkám,“ uvedl velitel amerického letectva a budoucí náčelník generálního štábu, generál Charles Q. Brown na Aspenském bezpečnostním fóru v červenci 2022.

Jako možné kandidáty na budoucí ukrajinskou flotilu uvedl kromě stíhaček americké výroby také švédské gripeny, francouzské Rafale a evropské Eurofightery.

Britský stíhací letoun Eurofighter Typhoon 6 skvadrony Královského letectva nezvládl v pátek odpoledne přistání v Pardubicích. Letoun při přistání přejel dráhu a zastavil až na trávě. Pilot nebyl zraněn.Zdroj: Deník / Sejkora Jiří

Ukrajina často žádá o západní letouny, jako jsou například F-16 vyráběné společností Lockheed Martin, ale Bronk prohlásil, že vzhledem k typu méně kvalitních ranvejí, které nepostrádají řadu fragmentů z předchozích bojů, existují lepší možnosti. „Jednou z nich by pro Ukrajinu mohly být gripeny protože jejich standardní vybavení pro údržbu a logistiku lze naložit do standardních přepravních kontejnerů a snadno je přemístit na nákladní automobily,“ řekl Bronk.

Další možností je letoun F-18 vyrobený společností Boeing, který je určen pro slané mořské prostředí a je odolnější než F-16. „Jeho podpůrné vybavení je pro potřeby Ukrajiny dostatečně kompaktní,“ řekl Bronk. Dodal však, že západní stíhačky jsou sice jednodušší na řízení než letouny MiG a Suchoj, ale jejich systémy misí a zbraňová technika jsou složitější.

Vycvičit ukrajinské piloty, zejména jejich zkušené stíhací piloty, na západní stíhačky čtvrté generace by nemělo být příliš obtížné, prohlásila bývalá pilotka F-16 Penneyová. Americkému letectvu obvykle trvá osm měsíců až rok, než se jeho piloti kvalifikují na své stíhačky. „Nemusí být dokonalí. Musí být jen natolik dobří, aby byli schopni plnit úkoly v boji,“ zdůraznila však Penneyová.

Podle ní by USA mohly vyvinout zjednodušený a zrychlený výcvikový program pro ukrajinské piloty, který by trval dva až dva a půl měsíce. „Bez modernizovaného ukrajinského letectva se konflikt stává opotřebovací válkou, která je ozvěnou zákopové války z první světové války. A to staví Ukrajinu do zoufalé situace. Ukrajina má jen tolik lidí, kolik jich může nakrmit do mlýnku na maso v pozemní válce. Potřebují to přesunout do třetího rozměru, a to se dělá pomocí letadel,“ zdůraznila.