Jeden ze satelitů nesl prototyp maličkého kosmického výtahu. Když raketa dorazila k vesmírné stanici, tamní kosmonauti si je převzali a později vypustili na orbitální dráhu. Oba satelity jsou spojené 10 metrů dlouhým ocelovým lankem, k němuž je připnutá malá kostka, která se mezi oběma družicemi pohybuje podobně jako lanovka. Nebo jako výtah.

VĚDĚL JSI TO? S myšlenkou na postavení výtahu ke hvězdám přišel jako první ruský vědec Konstantin Ciolkovskij. Napadlo ho to v roce 1895, když pozoroval tehdy čerstvě postavenou Eiffelovu věž.

Vědci nyní prototyp sledují, protože je zajímá, jak tato „lanovka“ funguje ve stavu beztíže. Jde o první vědecký test výtahu ve vesmíru a zároveň o první krok k sestrojení kosmického výtahu, který by propojil Zemi s vesmírem. K výtahu za hranice kosmického prostoru bude ovšem potřeba okolo 100 000 kilometrů kabelů a řada odborníků má pochyby, že by něco takového vůbec fungovalo.

Velká potíž spočívá například v tom, že ještě nikdo nevynalezl materiály, ze kterých by se dal takový výtah vyrobit. Musely by být totiž neuvěřitelně pevné a odolné – mnohem pevnější a odolnější než cokoli, co máme v současné době k dispozici. Dokonce i uhlíková nanovlákna, což je nejpevnější materiál na Zemi (je víc než stokrát pevnější než ocel), by byla roztrhána na kousky silami, které budou na kosmický výtah působit.