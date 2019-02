Obrovská díra, která se nachází pod povrchem ledovce, má podle vědců rozlohu jako dvě třetiny Manhattanu, je téměř 300 metrů vysoká a stále se zvětšuje. Thwaitesův ledovec tvoří z většiny asi kilometr tlustý led.

Zjištění stále více upozorňuje na to, že je při výpočtu tání ledovců potřeba podrobně zkoumat nejen povrch ledovce, ale i jeho hlubší struktury. K výraznému oslabení ledovců totiž v posledních dekádách přispívá nezvykle teplá mořská voda. Narušuje je zespodu, takže se odlamují ze skalního lože.

"Roky jsme si mysleli, že Thwaitesův ledovec není pevně spojen s podložím pod ním," uvedl Eric Rignot z University of California a také spoluautor nové studie. "Díky nové generaci satelitů však můžeme konečně vidět detaily," dodal.

Podle Pietra Mililla, hlavního autora studie, hraje velikost díry klíčovou roli při jeho tání. "Když se do nitra ledovce dostane více tepla a vody, taje rychleji," vysvětluje. Podle NASA vědci sice očekávali, že v ledu naleznou určité díry, kterými proudí voda z oceánů a led tak zespodu taje. Avšak velikost této je překvapila.

