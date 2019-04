„Alespoň částečné odhalení tajemství černých děr je klíčem k pochopení gravitace obecně. Nejen, že pomáhá vyladit teorii relativity Alberta Einsteina, ale také umožňuje výzkumníkům lépe kalibrovat globální lokalizační satelity,“ uvádí vědci. Právě od horizontu událostí dostal teleskop Event Horizon, který se na tyto jevy zaměřuje, také svůj název.

Jde o virtuální teleskop o velikosti celé Země. Tvoří ho síť devíti radioteleskopů na různých kontinentech, které pozorují vesmír. Hlavním úkolem zařízení je prostudovat s doposud nevídaným rozlišením bezprostřední okolí supermasivní černé díry v srdci Mléčné dráhy i její okolí.

Finally! 1st results of Event Horizon Telescope #EHT will be presented at press conferences April 10, 13:00 UT in Brussels and Washington & in peer reviewed papers. I will be in Brussels with great colleagues & panel. Keep you updated here. https://t.co/euLb54IbfV @ERC_Research pic.twitter.com/ee2Yi1rKqx