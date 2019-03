Odborníci ze tří různých polských univerzit se zaměřili na jezero Petén Itzá, konkrétně okolí malého ostrůvku, na kterém se v minulosti rozkládalo mayské město Nojpetén, a z jeho dna se jim podle vedoucí expedice Magdaleny Krzemieńové z Jagellonské univerzity v Krakově podařilo vyzvednout na 800 předmětů.

Velkou část objevených artefaktů tvoří malé kousky keramiky z různých historických etap. Malá část pochází z období mezi lety 150 před naším letopočtem a 250 našeho letopočtu, většina však byla vyrobena v takzvaném postklasickém období, datovaném mezi roky 1000 a 1697, kdy slavná říše zanikla a poslední svobodné město Nojpetén padlo do rukou Španělů.

Nálezem se nyní zabývají guatemalští vědci, kteří věří, že jim cenné artefakty přinesou nové poznatky o mayské kultuře z různých etap jejího vývoje a podrobnější pohled na náboženské zvyklosti a praktiky Mayů.

Náboženské rituály

Největšími předměty, které se archeologům podařilo objevit, jsou podle Krzemieńové tři keramické mísy a čepel ze sopečného skla (obsidiánu). „Podobají se těm, které byly využívány ke starobylým rituálům, což napovídá, že mohly sloužit k obětování zvířat,“ vysvětluje archeoložka. Tomu nasvědčují i nálezy malých zvířecích kostí.

„Voda měla pro víru starobylých Mayů velmi zvláštní a symbolický význam,“ řekla magazínu Live Science Krzemieńová. „Považovali ji za jakéhosi prostředníka, bránu do podzemního světa, tedy do říše mrtvých, kde žili bohové.“

Jezero tak pravděpodobně hrálo důležitou roli při náboženských rituálech a minimálně jeho část byla pro tehdejší obyvatele oblasti posvátná. Mayové totiž svým jezerním bohům posílali prostřednictvím zatopených závrtů ve vápencovém podloží zvířecí i lidské oběti.

Další výprava

Ostrov, na němž se starověké mayské město rozkládalo, je v současné době s pevninou propojen úzkým náspem a je součástí města Flores v provincii Petén, která je známá svými horskými vrcholy i neprostupnou džunglí.

Šestičlených tým polských archeologů-potápěčů zde strávil přibližně měsíc na přelomu srpna a září loňského roku a během této doby podnikl více než 90 ponorů do různých hloubek. Jezero Petén Itzá však stále nevydalo všechna svá tajemství a polský tým se podle Krzemieńové plánuje do oblasti vrátit, a to zřejmě již letos v září.