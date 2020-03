Slovem „génius“ se označují lidé, kteří přemýšlejí bystřeji a originálněji než většina smrtelníků nebo kteří vynalézají či tvoří věci, jaké žádný člověk před nimi nedokázal – může to být ve vědě, v digitálních technologiích, v inženýrství, v umění nebo v matice. Ale zkus si vzpomenout na pár slavných osobností, které vstoupily do dějin tím, že to byly děsné bedny a že jim to fakt pálilo. Uvidíš, že ti z toho nejspíš vyjde seznam lidí, kteří jsou buď staří, nebo mrtví.

Jenže co ti, co mají život ještě před sebou? Nesedí příští Leonardo da Vinci (umělec a vynálezce), Frida Kahlo (malířka) nebo Jaroslav Heyrovský (český držitel Nobelovy ceny za chemii) přímo u tebe ve třídě? Jak poznáme, z koho vyroste génius?

Dnešní věda začíná odhalovat vnitřní pochody v lidském mozku, v nichž se skrývá tajemství lidské inteligence. A ukazuje se, že tradiční představa osamělého génia, který se uzavře před světem a dumá, bádá a tvoří, je zastaralá. Při objevech, vynálezech nebo tvorbě uměleckých děl, které změní svět, většinou hraje velkou roli týmová práce. A je dokonce možné, že potenciál stát se géniem má v sobě každý – nechceš se naučit pár triků těch největších světových myslitelů a s jejich pomocí svůj mozek trochu vyladit a otevřít mu prostor k rozletu? Možná přitom probudíš génia, který v tobě dříme.

JE TO VŠECHNO V HLAVĚ

Není moc vědeckých témat, o kterých by se vedly tak vášnivé debaty, a které by byly tak zapeklité jako lidská inteligence. Lidé se už dlouho snaží najít nějaký způsob, jak inteligenci změřit a podle toho určit, jestli je tenhle člověk chytřejší než tamten. Když byly asi tak před sto lety vynalezeny testy takzvaného inteligenčního kvocientu (IQ), všichni uvěřili, že lidstvo konečně našlo rychlý a jednoduchý způsob, jak měřit výkonnost lidského mozku a jak předpovědět, ze kterého dítěte může vyrůst brilantní myslitel a velikán.

SÍLA VŠÍMAVOSTI

Aby byl člověk geniální, nestačí být jen hodně chytrý. Musí být také zvídavý a všímat si věcí, které ostatní přehlédnou. Český profesor Otto Wichterle vynalezl kontaktní čočky, které dnes nosí miliardy lidí na celém světě. Když si míchal lžičkou kávu, všiml si, že hladina kávy má při míchání tvar čočky.

Dlouhá léta stačilo, abyste v IQ testech dosáhli aspoň 140 bodů, a automaticky jste dostali potvrzení, že jste geniální. Když však první generace dětí, která těmito testy prošla, postupem času dospěla a pak zestárla, začalo být čím dál jasnější, že IQ nedokáže moc dobře předpovědět, jestli bude nějaké dítě jednou úspěšné. Natož poznat, které dítě je budoucí génius. Když se například v první polovině dvacátého století prováděl slavný výzkum „zázračných dětí“, které měly v IQ testech oslnivé výsledky, nedostali se do něj vedle milionů dalších dětí i dva američtí chlapci, protože jejich IQ zas tak oslnivé nebylo. Ti chlapci se jmenovali Luis Alvarez a William Shockley a oba později získali Nobelovu cenu za fyziku. A ty „zázračné děti“ s oslnivým IQ? Ty žádnou Nobelovu cenu nedostaly. Dokonce i sám vynálezce IQ testu Alfred Binet nakonec uznal, že jeho testy „inteligence“ nám dokáží odhalit vlastně jen to, jak rychle běží některé mozkové procesy.

Mají mimořádně chytří lidé jinou stavbu mozku než běžný člověk? To vědce zajímá už hrozně dlouho, a tak se pokoušejí nakouknout do hlavy největším myslivnám světa. Například když před 65 lety zemřel slavný fyzik Albert Einstein, vyjmuli mu mozek z lebky a uložili ho do velké sklenice s roztokem. Od té doby jej zkoumaly desítky různých lékařů a vědců, kteří doufali, že v tomto mozku, který úplně změnil náš pohled na prostor a čas, najdou něco naprosto mimořádného.

A víš, čeho si všimli nejdříve? Že u tohoto orgánu skutečně nezáleží na velikosti. Einsteinův geniální mozek byl dokonce o trošičku menší než mozek průměrného člověka. Také se ale ukázalo, že slavný fyzik měl mezi pravou a levou polovinou mozku mnohem více spojů, než je běžné.

Neurovědci (odborníci, kteří zkoumají mozek a nervovou soustavu) se domnívají, že čím více takových spojení člověk má, tím více si jednotlivé části jeho mozku mezi sebou „povídají“, a tím lépe se takovému člověku daří zpracovávat informace. Pořád ale nevíme, jestli ta mimořádně hustá síť mozkových spojů v Einsteinově hlavě vznikala postupně během jeho života – díky tomu, že svůj mozek „trénoval“ činnostmi, jako byla hra na housle a dumání nad zákony vesmíru –, nebo jestli se s tou extra hustou sítí spojů už narodil.

TESTY INTELIGENCE

Před časem provedl tým badatelů z kanadské Univerzity Západní Ontario rozsáhlý vědecký pokus, kterého se účastnilo neuvěřitelných 110 000 dobrovolníků ze všech koutů světa. Byl to takový zmenšený obraz lidské populace. Každý účastník musel vypracovat stejný test sestávající z 12 zapeklitých úkolů. A tento vědecký pokus potvrdil, že se rozdíly v inteligenci různých lidí nedají vyjádřit jediným číslem, jako je výsledek IQ testu.

Vědci v rámci tohoto pokusu navíc vybrali 16 dobrovolníků, kterým před testem nasadili na hlavu speciální snímače mozkové činnosti, díky nimž sledovali, jak těmto lidem během přemýšlení nad jednotlivými úkoly testu vystřelují mozkem elektrické signály. Vyšlo najevo, že se nám při řešení problémů „rozsvítí“ různé, vzájemně odlišné okruhy mozku a že se do celkové inteligence člověka promítá činnost více rozličných mozkových oblastí, které se starají o různé věci. Zkrátka v tom, jak jsme chytří, hraje roli více schopností než jen ty, které měří testy IQ – do naší inteligence se promítá například to, jak umíme uvažovat a používat rozum, jak dobře nám funguje krátkodobá paměť nebo jaké máme jazykové nadání a jak se umíme vyjadřovat.

GENY GÉNIA

A co když je chytrost něco, co máme prostě naprogramováno v genech? Geny jsou něco jako soubor instrukcí, podle kterých je postavené celé naše tělo, a tedy i náš mozek. Když vědci zkusili dát test inteligence dětem, které byly už v útlém věku adoptovány a odmalička tedy vyrůstaly v „cizích“ rodinách, ukázalo se, že výsledky těchto dětí v testu mají většinou mnohem blíže výsledkům, kterých ve stejném testu dosáhli jejich biologičtí rodiče (kteří je přivedli na svět), než výsledkům svých adoptivních rodičů (kteří je vychovávali).

To znamená, že naši biologičtí rodiče musí mít na naši inteligenci nějaký vliv – jenže jak velký? Určitě neexistuje jeden „gen génia“, jehož nositelé by byli o hlavu chytřejší než zbytek světa. Vědci během luštění lidského genomu (tedy kompletního genetického „softwaru“ v lidském těle) dokonce našli více než tisíc různých genů, které nějak souvisejí s intelektem. Jiný výzkum pro změnu našel 22 genů, které mají vliv na vývoj mozkových buněk. Jenže vědci si myslí, že těch 22 genů má na výsledky v testech inteligence jen asi pětiprocentní vliv. Zkrátka rozpoznat génia jen podle genů skoro nejde. V tom, jestli budeš geniální, totiž hraje hrozně důležitou roli prostředí, ve kterém vyrůstáš, a příležitosti, které v životě dostaneš.

HOLKY VERSUS KLUCI

Liší se holčičí mozky od těch klučičích? Newton, Archimedes, Einstein… když si máš vzpomenout na slavné geniální osobnosti, většinou se ti vybaví skoro samí chlapi. Jenže kluci nejsou větší bedny než holky, vědecké studie dokazují, že mezi tím, co mají v hlavě muži, a tím, co tam mají ženy, není žádný významný rozdíl.

Když badatelé z Edinburské univerzity před časem prozkoumali pomocí magnetické rezonance mozky více než 5000 mužů a žen, tak našli mnohem víc podobností než rozdílů. Za to, že je v seznamech géniů a myšlenkových velikánů tak málo žen, nemůže to, že by holky neměly tak dobrý mozek. Ony jen neměly tak dobré příležitosti. V minulosti bylo pravidlem, že se dívkám nedostávalo stejného vzdělání a pracovního uplatnění jako chlapcům.

PAŘMENŮM TO PÁLÍ

Výzkum provedený na 110 000 lidech ukázal, že ti, co pravidelně hrají počítačové nebo konzolové gamesy, mají v průměru lepší výsledky v testech rozumového uvažování a krátkodobé paměti.

Slavná skotská vědkyně Mary Somerville, která se narodila na konci 18. století, byla už odmalička zázračně nadané dítě, ale ve škole jí nabídli pouze kurz šití. V její době totiž panoval názor, že se pro dívky nehodí, aby se učily číst, psát a počítat. A tak se Mary musela naučit všechny vědy a matematiku úplně sama. A trvalo dlouho, než se svět začal holkám, které toužily po vzdělání a chtěly něčeho dosáhnout, pomaličku otevírat. Teprve před nějakými 150 lety začala Londýnská univerzita jako první vysoká škola na světě přijímat ke studiu i ženy.

První vysoká škola v Česku, která se otevřela i studentkám, byla Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Stalo se tak v roce 1895. Když uvážíme, že Filosofická fakulta existuje už od založení Karlovy univerzity v roce 1348, čekaly české ženy na povolení získat stejné vzdělání jako muži celých 547 let. A tak není divu, že z těch více než 600 Nobelových cen za vědu, které byly od vzniku ocenění roku 1901 uděleny, si jich ženy odnesly zatím jen 20. Ale doba se mění a chytré holky už dneska můžou změnit svět.

PŘISYP TAM ŠPETKU IMAGINACE

Pro inteligenci je klíčová kreativita neboli tvořivost – to znamená schopnost použít představivost, abys viděl za hranice starých myšlenek a pravidel a dokázal najít nové a nečekané souvislosti mezi různými věcmi. Jako když profesor Wichterle našel souvislost mezi tvarem hladiny v šálku kávy, kterou míchal lžičkou, a tvarem kontaktní čočky. Rozhovory s laureáty Nobelovy ceny ukázaly, že kreativní géniové mají leccos společného.

Tak třeba… Má kreativní, nápaditá genialita podobu náhlého záblesku inspirace, která člověka osvítí? Tahle představa je tak populární, že má dokonce svoje vlastní emoji: – žárovku. V angličtině se totiž okamžiku, kdy se nám konečně rozsvítí nebo nám aspoň bleskne hlavou nápad, říká „lightbulb moment“.

Některé slavné myslivny tvrdí, že je přelomové myšlenky napadly ve chvíli, kdy zrovna nemysleli na práci. Třeba fyzikovi Stephenu Hawkingovi prý docvaklo, jak vlastně fungují černé díry, když si jednou večer lehl do postele a chystal se spát. Psycholog Carl Gustav Jung napsal většinu svých slavných prací během pobytu na svém venkovském sídle, kam jezdil odpočívat. A Archimedes prý přišel na svůj slavný fyzikální zákon o tělese ponořeném do kapaliny, když vlezl do lázně s vodou.

Ten Archimedův příběh je asi vymyšlený, ale to na principu nic nemění – nápady prý přicházejí, když odpočíváme. Znamená to, že se staneme chytřejšími, když se budeme povalovat? Stačí si napustit vanu a v ní jako Archimedes čekat, až nás osvítí geniální myšlenka? Bohužel ne. Hawking, Jung i Archimedes dokázali odhalit tajemství vesmíru a lidské mysli díky tomu, že předtím strávili spoustu času čtením, přemýšlením a prováděním vědeckých pokusů. Musíme se zkrátka pořád učit a získávat nové informace. A právě díky tomu dokáže náš mozek sám od sebe pracovat na řešení nějakého problému, i když zrovna myslíme na něco jiného.

Nebo nemyslíme na nic a jen tak chytáme lelky – podle řady vědeckých výzkumů se nám právě ve chvílích, kdy necháme mysl jen tak plynout a nekontrolujeme ji, vytvářejí v mozku ty nejzajímavější a nejoriginálnější myšlenky. Takže skutečné tajemství géniů je usilovná práce a dřina a odhodlání nevzdávat se, i když se nám třeba chvíli nedaří. A vedle toho musí génius umět i pravidelně vypnout a odpočívat.

TŘI CESTY KE GENIALITĚ