Egyptští vědci zaměřili svou pozornost na naleziště Tell El-Kadwa na severu Sinajského poloostrova. Ten byl velmi významným strategickým bodem v obraně starověkého Egypta a sloužil jako hraniční oblast, kde se faraonovi vojáci snažili zastavit jakékoli výpady z oblasti, která v současné době tvoří území státu Izrael.

Panovníci 26. dynastie nechali podle odborníků v pouštní lokalitě zbudovat podobných pevností hned celou řadu. Ty pak měly za úkol chránit srdce říše před invazí zvenčí. Výstavba obranné sítě na východní hranici Egypta však podle magazínu Bulletin of the American Schools of Oriental Research započala již o stovky let dříve, zřejmě v období takzvané Střední říše, kterou historici datují mezi roky 2040 a 1650 před naším letopočtem.

Pokus o posílení obrany

„Archeologům se podařilo odkrýt pozůstatky dvojice věží starobylého hradu a také jeho jižní zeď, která je dlouhá 85 metrů,“ uvedl podle deníku Luxor Times Ayman Ashmawy z egyptského ministerstva pro historické památky. Podle odhadů mohlo přitom stavbu tvořit až 16 věží.

Odborníci doposud odkryli také několik místností, které však byly zaplněny sutinami, zeminou a pískem. Tato „výplň“ do nich přitom mohla být navezena úmyslně. Podle archeologů mohla sloužit ke zpevnění a zesílení vnější stěny stavby.

„Výzkum odhalil také vstupní prostor pevnosti. Tvoří ho brána, která se nachází v severovýchodní části zdi,“ uvedl šéf odboru památek z regionu Severní Sinaj Hisham Hussein. „Východně od brány byly nalezeny i základy místnosti pro posádku, odkud vojáci vstup do pevnosti monitorovali.“

Obnovení nezávislosti

Naproti zdi se pak nacházely domky z cihel ze stlačené zeminy. V těchto místech archeologové objevili křemenový amulet, na kterém bylo vyryto jméno jednoho z panovníků 26. (též Sajské) dynastie. Faraon jménem Psammetik I. byl jedním z posledních vládců říše egyptského původu.

Sajská dynastie dostala své jméno podle města Saje, odkud tento panovnický rod pocházel. K moci se dostali poté, co říši dobyli a okupovali Asyřané. Faraon Psammetik I. Asyřany z Egypta vyhnal a v roce 610 před naším letopočtem obnovil nezávislost říše. Vláda jeho rodu byla podle historiků úspěšná až do chvíle, kdy do Egypta v roce 525 před Kristem vpadli Peršané a posledního Sajského panovníka Psammetika III. sesadili.

Nejstarší pevnost v Egyptě

Pevnost objevená v lokalitě Tell El-Kadwa byla podle odborníků vystavěna na troskách mnohem starší stavby, která je zřejmě vůbec nejstarší pevností svého druhu v této části Egypta. „Zdi původní stavby byly široké téměř sedm metrů, zatímco šířka zdí novější pevnosti dosahuje jedenácti metrů,“ uvedla pro Luxor Times šéfka odboru pro památky Dolního Egypta Nadia Khedr.

Původní pevnost měla navíc oproti své mladší sestře pouze čtyři věže. Rozdíly mezi oběma stavbami představují pro archeology ideální studijní materiál, který odhaluje, jakým způsobem se během několika staletí vyvinulo stavitelství ve starověkém Egyptě.

Dosud odhalené důkazy naznačují, že pevnost byla v minulosti obléhána a její zdi byly téměř kompletně zničeny. K tomu mohlo dojít právě během perské invaze v roce 525 před naším letopočtem. Další podrobnosti může odkrýt výzkum, který na nalezišti pokračuje i nadále. Archeologové podle Luxor Times věří, že se jim podaří zjistit o konstrukci pevnosti co nejvíce a zároveň povzbudit turistický ruch na Sinajském poloostrově.