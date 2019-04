Zhruba před šesti týdny probíhalo v Egejském moři největší námořní cvičení turecké armády v její historii. Desetidenní operace s názvem "Modrá vlast" se účastnilo víc než sto válečných lodí. Když pak moře začalo vyplavovat na pláže delfíní mrtvoly, vinila z toho řada lidí právě armádu. Tento závěr ale minulý týden zpochybnilo turecké ministerstvo obrany, které zveřejnilo na svém Twitteru záběry, na nichž delfíni vesele dovádějí i mezi válečnými plavidly. Co se tedy vlastně děje?

Od ukončení operace vyvrhlo moře na břeh nejméně 15 delfínů. Skutečný počet mrtvých zvířat však bude pravděpodobně ještě vyšší, protože řadu těl mohly sežrat jiné ryby ještě předtím, než dorazila k pobřeží.

Podle řeckého tisku způsobil smrt delfínů armádní sonar použitý při cvičení, řada odborníků to ale odmítá. "Neexistuje pro to žádný důkaz. A dokud tomu tak je, nemůžeme o příčině jen tak rozhodnout," tvrdí veterinářka Natascha Komninou, profesorka Soluňské univerzity a členka přírodovědné organizace Arion specializující se na mořské savce, která je k apriornímu obviňování sonaru velmi kritická. O případu informuje agentura DPA.

Řada odborníků však o sonaru nadále uvažuje, protože je známo, že jeho signály, pokud jsou dostatečně silné, mohou být pro mořské savce škodlivé. "Námořnictvo používá velmi silné zvukové vlny, aby získalo akustický obraz situace pod hladinou i v kalných vodách a na velkou vzdálenost. Tyto vlny mohou v těch nejhorších případech vést k poškození mozkových tkání a plic mořských savců, nebo zasáhnout jejich citlivý sluch. A protože ho tato zvířata používají k lovu a k nalézání kořisti, mohou při jeho poškození vyhladovět k smrti," řekl DPA německý mořský biolog Boris Culik.

Může to být vir

Jeden ze zmíněných patnácti delfínů byl nalezen 4. dubna na pláži ostrova Skopelos, ještě žil, ale byl ve špatném stavu. Návštěvníci pláže se ho pokusili vrátit do vody.

"Delfín byl do té míry nemocný a zubožený, že nechtěl odplout do moře a raději se pořád držel v mělké vodě," uvedl veterinář z ostrova Skopelos Dimitris Papaioannou. Podle něj by se lidé, kteří najdou nemocného delfína, neměli pokoušet o jeho záchranu sami, ale vždy by měli přivolat pobřežní stráž nebo veterináře, protože jejich snaha pomoci může vystavit zvíře dalšímu zbytečnému utrpení.

Delfín však nebyl hladový ani nijak vyhublý. Prvotní vyšetření ukázalo, že trpí zánětem plic. "Jeho stav rozhodně nezpůsobil sonar. Máme podezření, že delfíny nakazil virus, ale ještě se to nepotvrdilo," prohlašuje Papaioannou, který poslal vzorky ze zvířete na Soluňskou univerzitu.

Ostatní odborníci si "nevinou sonaru" tak jistí nejsou. "Počty uhynulých delfínů jsou příliš vysoké. Loni byli ve stejném období nalezeni jen dva. Také nevidíme žádný důkaz, že by je zabíjel sonar, ale časovou a místní spojitost s námořními manévry nelze popřít. Bude důležité určit, jestli cvičení nezpůsobilo ještě nějaké další škody," říká Anastasia Miliou z neziskového Institutu ochrany moře provozovaného v rámci sdružení egejských ostrovů Archipelago.

Zatímco v Řecku se vyšetřování teprve rozbíhá, v případě podobných delfíních úmrtí ve Francii jsou už závěry známy. Podle organizace pro životní prostředí Pelagis zavinily smrt asi tisícovky delfínů, jejichž těla vyplavil od ledna do poloviny března na francouzské pobřeží Atlantský oceán, rybářské sítě. Jde o nový tragický rekord. Zvířata byla nalezena s těžkými zraněními.

Je to i politická kauza

Francouzský ministr životního prostředí Francois de Rugy zveřejnil minulý měsíc akční plán do konce roku 2019, ten však podle DPA neobsahuje nic konkrétního. Organizace zaměřené na péči o životní prostředí poukazují v této souvislosti na nedostatek adekvátních kontrol a sankcí. Naproti tomu regionální výbor pro mořský rybolov v Bretani vydal prohlášení, že vyšší úmrtnost delfínů souvisí spíš s nárůstem jejich populace.

Také debata o příčinách smrti řeckých delfínů nabrala politické rozměry. "Není to jen turecké námořnictvo, kdo v Egejském moři pořádá manévry, dělají to i Řekové a NATO. Středomoří se navíc potýká s dopady z cestovního ruchu, s plasty a s velkým množstvím odpadu. A není odolné nekonečně," tvrdí Anastasia Miliou.

Aktivisté v oblasti životního prostředí prohlašují, že v této debatě o politiku nejde. "Naším zájmem je moře. Žádáme jen to, aby se podobná vojenská cvičení - zvlášť v době míru - konala tak, aby nebyl zničen žádný život."