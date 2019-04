Pro obě planety je společné, že obíhají dvojici hvězd. První z nich je hvězda velikostí podobná Slunci, ale o poznání méně zářivá, druhou červený trpaslík třetinové velikosti, jehož zářivost odpovídá jednomu procentu zářivosti Slunce.

Již v roce 2012 mluvili někteří odborníci o tom, že v unikátním hvězdném systému může existovat i další planeta. A to se nyní potvrdilo. Mezi oběma již dříve objevenými planetami totiž s periodou 187 dní obíhá i planeta Kepler-47d, jejíž poloměr odpovídá asi sedminásobku Země.

#SDSU astronomers have discovered a third planet in the Kepler-47 system, securing the system’s title as the most interesting of the binary-star worlds. See details of their research ➡️ https://t.co/IOiNmgxSZ8



Video courtesy: NASA/JPL‑Caltech/T. Pyle pic.twitter.com/yNwzHxmWZp