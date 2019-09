Tři malé rozbité hliněné nádobky, které se našly ve třech dětských hrobech v jihovýchodním Německu, sloužily možná ke kojení malých dětí jiným než mateřským mlékem. Napovídají tomu chemické stopy živočišného mléka, které není lidského původu.

Také tvar nádobek, jež do jednoho disponují jakýmsi náústkem připomínajícím zhruba tvar dudlíku, napovídá tomu, že sloužily k odstavení kojenců a k přechodu na ranou kojeneckou výživu. V odborném časopise Nature to 25. září uvedl tým biomolekulární archeoložky Julie Dunneové z Bristolské univerzity v Anglii.

"Je to první přímý důkaz toho, jak se krmily prehistorické děti," řekla BBC News Julie Dunneová. Dále uvedla, že podle jejího názoru mohla tato praxe zvyšovat porodnost. "Je milé nahlédnout takto do minulosti a mít možnost uvažovat o tom, jak se matky a jejich rodiny vypořádávaly s výchovou dětí před několika tisíci let," dodala.

Dva z hrobů, v nichž byly nově analyzované nádobky nalezeny, se datují do období před 2800 až 2450 lety. Třetí by měl být ještě starší, podle vědců pochází z doby zhruba před 3200 až 2800 lety. Dvě z pohřbených dětí zemřely ve věku kolem jednoho roku až dvou let, třetímu mohlo být zhruba šest.

Jaké boty se nosily ve 14. století? Podívejte se:

Kravské i kozí mléko

Podobné hliněné nádobky s naústky, často ve zvířecím tvaru, existovaly v Evropě podle archeologických nálezů už v době před 7500 lety. Jejich objevy pocházejí z vykopávek starověkých vesnických osídlení, přičemž se často nacházely v dětských hrobech. Možnost, že byly používány pro krmení dětí nebo možná hodně starých či nemocných dospělých, se však nedařilo ničím prokázat, proto se úvahy o takovém použití pohybovaly jen v rovině spekulací.

Nyní se však při chemickém rozboru našly ve všech třech nádobkách chemické prvky mléčných tuků z čerstvého zvířecího mléka, odpovídající třeba kravskému a kozímu mléku. V jedné nádobce bylo smícháno s příměsí ještě dalšího mléka, možná mateřského. Podle vědců mohlo kravské mléko doplňovat, ale ne zcela nahrazovat nutriční hodnotu mateřského mléka při odstavování kojenců.