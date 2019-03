Dosud nejpřesnější měření přitom zahrnuje všechny hvězdy, planety, mezihvězdný prach a plyn i supermasivní černou díru, která se nachází ve středu naší galaxie, a sama váží jako čtyři miliony Sluncí.

„Je to naprosto vše, co je v Mléčné dráze,“ řekla Laura Watkinsová, astronomka z ústředí Evropské jižní observatoře v německém Garchingu. „Znát její celkovou hmotnost nám pomůže lépe porozumět galaxii,“ dodala.

Při vážení galaxie využili Watkinsová a její kolegové údaje z amerického Hubbleova vesmírného teleskopu a vesmírné observatoře Gaia Evropské kosmické agentury, která zaznamenává pozice hvězd a vytváří 3D mapu Mléčné dráhy. Oba teleskopy použili k měření pohybů 46 globulárních klastrů, shluků stovek tisíc starých hvězd, které obíhají kolem centra galaxie.

Analýzou pohybu klastrů pak dokázali vypočítat gravitační tah, který na ně působil, a hmotu, která generovala přitažlivé síly. Z toho pak byli schopni odvodit nejen hmotnost celé galaxie. Dokázali však i lépe odhadnout její velikost a nyní uvádějí, že Mléčná dráha v průměru měří přibližně 129 tisíc světelných let.

Hvězdy a planety jsou jen malou částí

S hmotností 1,5 bilionu Sluncí se Mléčná dráha řadí spíše mezi robustnější galaxie ve vesmíru. Ty nejlehčí váží pod jeden bilion Sluncí, zatímco u ty nejtěžší mají hmotnost asi jako 30 bilionů Sluncí.

Největší podíl, přibližně 85 procent, na mase Mléčné dráhy má tajemná temná hmota. Samotné hvězdy, kterých se v naší galaxii nachází přibližně 200 miliard, přitom tvoří pouze čtyři procenta její hmotnosti. Planety, které kolem nich krouží, pak představují ještě menší zlomek.

„Jedním z důvodů, proč je důležité měřit Mléčnou dráhu, je to, že zde žijeme, a je to naše nejbližší galaxie,“ uvedla Watkinsová. „Hodně času trávíme tím, že se pokoušíme pochopit vesmír tak, že ho uvedeme do kontextu Mléčné dráhy,“ podotkla.